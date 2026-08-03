Accident pe DN72, în Dâmbovița. Un șofer din Prahova, găsit încarcerat

Un șofer de 58 de ani, din județul Prahova, a rămas încarcerat în autoutilitara pe care o conducea, în urma unui accident produs luni, 3 august, pe DN 72, în comuna Dragodana.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un bărbat de 58 de ani, din județul Prahova, în timp ce ar fi condus o autoutilitară pe DN 72, în comuna Dragodana, ar fi intrat în coliziune față-spate cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 31 de ani, din comuna Voinești”, a transmis IPJ Dâmbovița.

La fața locului, potrivit ISU Prahova, au acționat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Găești, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

În urma impactului, șoferul de 58 ani a rămas încarcerat în vehicul, însă a refuzat transportul la spital și nu a dorit să depună plângere pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. „Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier”, a precizat IPJ Dâmbovița.