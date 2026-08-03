Tragedie în Munții Grohotiș. Un bărbat de 69 de ani și-a pierdut viața în timp ce culegea afine

O nouă tragedie s-a produs în zona montană a județului Prahova. Un bărbat în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața în timp ce se afla la cules de afine, în Munții Grohotiș.

Potrivit Salvamont Prahova, victima era din comuna Izvoarele, satul Schiulești. În timpul deplasării prin zona montană, bărbatul a suferit un stop cardio-respirator.

La locul intervenției au ajuns salvatorii montani din cadrul Formației Salvamont Cheia. Aceștia au mobilizat cinci salvatori și două utilaje. Din cauza accesului dificil în zonă, au fost angrenați în misiune și un echipaj al ISU Prahova, doi jandarmi montani, precum și membri ai unei asociații off-road.

Din păcate, în ciuda intervenției echipelor de salvare, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată. Trupul acestuia a fost transportat până la DN1A, unde a fost predat autorităților competente.

Potrivit reprezentanților Salvamont Prahova, este al optulea deces înregistrat în acest an, în zona montană a județului Prahova.

Salvatorii recomandă celor care merg în zone montane să evite deplasările singuri, să își anunțe familia sau apropiații despre traseul ales și să țină cont de starea de sănătate și de efortul fizic pe care îl presupune parcurgerea terenului accidentat.