Schimbare importantă! Petrolul – Oțelul a fost reprogramat și nu se mai joacă vineri

Meciul Petrolul – Oțelul Galați, din etapa a patra a SuperLigii, nu se va mai juca vineri, 7 august, de la ora 18.30, așa cum fusese programat inițial de Liga Profesionistă de Fotbal.

Ca urmare a unor modificări operate de LPF, partida de pe „Ilie Oană” a fost reprogramată pentru ziua de duminică, 9 august, cu începere de la ora 18.30.

Motivul ține de organizarea la Ploiești a partidei dintre Beitar Ierusalim și Austria Viena, din turul trei preliminar al Conference League, care se va juca joi, 6 august, de la ora 20.30.

În cazul în care LPF nu schimba ziua și ora meciului cu Oțelul, stadionul Ilie Oană ar fi găzduit două partide în mai puțin de 24 de ore, ceea ce ar fi însemnat o suprasolicitare a gazonului și așa firav de pe arena prahoveană.

Ziua de duminică a primit un interval liber, după ce derbyul dintre CFR 1907 Cluj și Universitatea Cluj a fost reprogramat pentru data de 8 octombrie 2026, la o oră ce va fi anunţată ulterior.

Program etapa a patra a SuperLigii:

Vineri, 7 august

Ora 20.30 UTA Arad – FC Rapid

Sâmbătă, 8 august

Ora 18.30 Farul Constanţa – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21.30 Dinamo – FC Voluntari

Duminică, 9 august

Ora 18.30 Petrolul Ploieşti – Oţelul Galaţi

Ora 21.30 Universitatea Craiova – FC Argeş

Luni, 10 august

Ora 18.30 FC Botoşani – Corvinul Hunedoara

Ora 21.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FCSB

Biletele pentru meciul Petrolul – Oțelul sunt disponibile on-line, iar de mâine vor putea fi procurate și de la casa stadionului, ce va fi deschisă conform următorului program: