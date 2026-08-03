Uber și Bolt au un concurent nou în România: gigantul inDrive, a doua cea mai descărcată aplicație de ride-hailing din lume

Un nou jucător important se pregătește să intre pe piața românească de transport alternativ. Suol Innovations, compania înregistrată în Cipru care operează în Europa aplicația inDrive, a deschis o sucursală în România, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial, scrie Profit.ro. Aceasta este o mișcare care ar putea schimba echilibrul de forțe pe piața locală, dominată până acum de Uber și Bolt.

Un unicorn cu 400 de milioane de utilizatori

inDrive (cunoscută anterior sub numele de InDriver) este o companie activă în domeniul ride-hailing-ului, al livrărilor, transportului de mărfuri și serviciilor urbane, cu peste 400 de milioane de utilizatori în peste 1.200 de orașe din 48 de țări. Cu sediul actual în Mountain View, California, compania a fost fondată în 2012 de antreprenorul kazah Arsen Tomsky și lansată oficial un an mai târziu.

Compania s-a extins internațional încă din decembrie 2014, prin lansarea în Astana, Kazahstan, iar la începutul lui 2021 a obținut statutul de unicorn, după ce a atras o rundă de investiții de 150 de milioane de dolari cu Insight Partners, General Catalyst și Bond Capital, care a evaluat afacerea la 1,23 miliarde de dolari.

Un model diferit față de Uber și Bolt

Spre deosebire de aplicațiile concurente, inDrive funcționează pe baza unui model de stabilire a prețurilor de tip peer-to-peer: pasagerul propune un preț pentru cursă, iar șoferul poate face o contraofertă, condițiile fiind stabilite printr-un acord direct între cele două părți.

Utilizatorul specifică punctul de plecare, destinația, suma pe care este dispus să o plătească și eventuale observații pentru șofer, putând adăuga opriri suplimentare sau solicita un scaun pentru copii.

Plățile se fac direct către șofer, în numerar sau prin metode fără numerar, iar compania percepe un comision de 10 până la 12,99% din tariful cursei. Pasagerul primește informații despre mașină și șofer, inclusiv rating, date de contact, timpul estimat de sosire și geolocația în timp real.

Locul 2 la nivel global, pentru al patrulea an consecutiv

Anul trecut, inDrive a fost a doua cea mai descărcată aplicație din categoria ride-hailing la nivel global, pentru al patrulea an consecutiv, clasându-se totodată pe locul 4 în categoria Travel la nivel mondial.

Pe piața din România, inDrive urmează să concureze în principal cu Uber și Bolt, cei doi jucători care domină în prezent segmentul ride-hailing. Deschiderea sucursalei locale de către Suol Innovations, compania care operează aplicația în Europa, marchează practic startul oficial al extinderii inDrive în țara noastră. Rămâne de văzut în ce ritm și în ce orașe își va face simțită prezența noul concurent, inclusiv dacă va ajunge și în piețe din afara Bucureștiului, precum Ploieștiul.