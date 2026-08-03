De ce scade Dunărea la niveluri istorice, deși în România a plouat mult în luna iulie

Deși luna iulie a adus ploi abundente în sudul țării, Dunărea se apropie de unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii. Explicația nu se află în România, ci în întregul bazin hidrografic al fluviului, afectat de secetă și caniculă în amonte, scrie Meteoplus.

Un fluviu, zece țări, un singur bazin hidrografic

Dunărea, al doilea cel mai lung fluviu al Europei după Volga, izvorăște din Munții Pădurea Neagră (Schwarzwald), în sud-vestul Germaniei, la confluența pâraielor Brigach și Breg, și parcurge aproximativ 2.850 de kilometri până la vărsarea în Marea Neagră, prin Delta Dunării. Pe traseul său, fluviul traversează Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, colectând apele unui bazin hidrografic de aproape 820.000 km², care include teritorii din 19 țări europene.

Debitul Dunării depinde în mare măsură de afluenții săi majori — Inn, Drava, Sava, Tisa, Morava, Prut, Olt, Siret și Jiu — care adună apa din Alpi, Carpați, Balcani și din câmpiile Europei Centrale.

Secetă în amonte, ploi abundente în România

În ultimele luni, cea mai mare parte a bazinului hidrografic al Dunării a fost afectată de un deficit sever de precipitații. Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația și Serbia s-au confruntat cu valuri repetate de caniculă și perioade îndelungate fără ploi semnificative, unele regiuni înregistrând temperaturi record și o secetă accentuată, care a redus considerabil aportul de apă al principalilor afluenți.

Paradoxal, situația din România a fost cu totul diferită: iulie a fost una dintre cele mai ploioase luni din ultimii ani, iar în multe zone din sudul țării s-au acumulat peste 100–150 l/mp, local chiar mai mult. Totuși, aceste precipitații nu pot compensa lipsa de apă din restul bazinului hidrografic.

De ce nu contează ploile din România

Explicația este simplă: debitul Dunării la intrarea în România este determinat în principal de apa venită din amonte, din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria și Serbia. Dacă în aceste țări precipitațiile sunt reduse și afluenții transportă tot mai puțină apă, nivelul fluviului continuă să scadă, indiferent cât de abundente sunt ploile pe teritoriul românesc.

În prezent, debitul Dunării pe sectorul românesc se apropie de valori minime istorice pentru această perioadă a anului, comparabile cu marile secete din ultimele decenii. Nivelul scăzut afectează navigația, ecosistemele acvatice și producția de energie, iar în unele sectoare au apărut bancuri de nisip care reduc semnificativ adâncimea șenalului navigabil.

Prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

Potrivit prognozei hidrologice pentru intervalul 31 iulie, ora 07:00 – 6 august, ora 07:00, debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va fi în ușoară scădere, până la valoarea de 1.450 m³/s — o valoare de aproape trei ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie (4.750 m³/s) și apropiată de minimul istoric înregistrat în 1985, când debitul a fost de 1.400 m³/s.

Ținând cont de prognozele meteorologice actuale pentru bazinul superior și mijlociu al fluviului, tendința este de staționaritate în jurul valorii de 1.450 m³/s până la intervalul 10–12 august, ca urmare a precipitațiilor prognozate în bazinul superior al Dunării, în special în bazinele afluenților din Austria. După 12 august este estimată o creștere treptată a debitelor, cu o probabilitate și amplitudine mai mari după 24 august.

Perspective: refacere lentă

Prognozele meteorologice indică faptul că, în următoarele săptămâni, precipitațiile vor rămâne deficitare în mare parte din bazinul superior și mijlociu al Dunării, ceea ce înseamnă că refacerea debitului va fi lentă. Chiar dacă în România vor mai cădea ploi, acestea nu sunt suficiente pentru a compensa lipsa de apă din țările aflate în amonte, de unde provine cea mai mare parte a debitului fluviului.

Situația actuală demonstrează că Dunărea este un sistem hidrologic european, iar evoluția sa depinde de condițiile meteorologice din întregul bazin hidrografic, nu doar de vremea din România. De aceea, în ciuda ploilor abundente din ultimele săptămâni, fluviul continuă să se apropie de unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii.