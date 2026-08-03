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Cutremur în zona seismică Vrancea, la 90 de kilometri de Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
cutremur

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs luni, 3 august, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a fost înregistrat la ora 12:34, la o adâncime de 140 de kilometri.

Potrivit INCDFP, epicentrul cutremurului a fost localizat la 49 de kilometri sud de Focșani, 62 de kilometri sud de Buzău, 63 de kilometri est de Sfântu Gheorghe și 73 de kilometri est de Brașov.

Cutremurul s-a produs la aproximativ 90 de kilometri nord-est de Ploiești.

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