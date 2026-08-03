Autopsia răstoarnă ancheta în cazul unui bărbat din Ceptura de Jos care a murit după ce a fost lovit cu pumnul în față

Un bărbat reținut inițial pentru omor, după un conflict izbucnit la sfârșitul săptămânii trecute în Ceptura de Jos, este cercetat în prezent pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, după ce rezultatele autopsiei au arătat că victima nu a murit în urma agresiunii.

Incidentul s-a petrecut vineri, 31 iulie. Potrivit datelor din anchetă, în urma unui conflict izbucnit, un bărbat în vârstă de 34 de ani l-ar fi lovit cu pumnul în zona capului pe celălalt.

În urma loviturii, victima s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit cu capul de poarta unui imobil. La scurt timp după incident, aceasta a decedat.

Având în vedere decesul victimei, polițiștii au deschis inițial un dosar penal pentru infracțiunea de omor și au dispus reținerea agresorului.

Însă concluziile medico-legale au schimbat cursul anchetei. Autopsia a stabilit că decesul nu a fost provocat de lovitura primită sau de căderea suferită, ci a survenit în urma unei insuficiențe cardiace.

Ca urmare, încadrarea juridică a faptei a fost modificată din „omor” în „loviri sau alte violențe”, iar dosarul este instrumentat în continuare de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor competenți.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Ce spune Poliția

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Urlați, sub coordonarea procurorului competent, au dispus la data de 31 iulie a.c., măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat de 34 de ani, bănuit de comiterea unei infracțiuni.

Cercetările au fost demarate în urma unei sesizări, primită de la un bărbat, prin care se reclama faptul că, la data de 30 iulie a.c., a găsit o persoană în stare de inconștiență, în comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, județul Prahova.

În baza sesizării, polițiștii au inițiat o investigație, sub coordonarea unității de parchet competente, care a condus la conturarea probatoriului necesar documentării activității infracționale a persoanei bănuite.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în data de 30 iulie a.c., în timp ce se aflau pe o stradă din localitate, între un bărbat de 34 de ani și un bărbat de 42 de ani, a izbucnit un conflict verbal spontan, care ar fi degenerat în acte de violență, iar bărbatul de 34 de ani l-ar fi agresat pe celălalt bărbat lovindu-l cu pumnii în zona capului.

Ulterior, victima ar fi fost găsită de către apelant aflată în stare de inconștiență, căzută într-un șanț.

La fața locului s-a deplasat un echipaj medical care a efectuat manevre de resuscitare, conform protocolului, însă a fost declarat decesul victimei.

În urma administrării concluziilor medico-legale, s-a stabilit că decesul victimei nu a fost violent.

Față de bărbatul de 34 de ani, polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior față de acesta s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului competent, în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.