Senatorul Paul Pintea trimis în judecată după ce a fost prins conducând cu permisul suspendat. Mai are o condamnare pentru aceeași infracțiune

Senatorul neafiliat Paul Ciprian Pintea, ales în Parlament în decembrie 2024 pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzat că a condus un autoturism deși avea permisul de conducere suspendat, potrivit digi24.ro.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în noaptea de 7 noiembrie 2025, în municipiul Zalău. Aflat la volanul unui autoturism, senatorul nu ar fi oprit la semnalul regulamentar efectuat de polițiștii rutieri aflați într-un filtru de control.

Conform Parchetului General, agenții au fost nevoiți să urmărească mașina pe o distanță de câteva sute de metri, până în parcarea din zona Casei Armatei, unde au reușit să îl intercepteze și să îl legitimeze pe conducătorul auto.

„Organele de poliție (…) au procedat la efectuarea semnalului de oprire regulamentar pentru autoturismul condus de inculpat. Acesta nu a respectat dispozițiile legale de oprire (…), motiv pentru care s-a procedat la urmărirea autoturismului pe o distanță de câteva sute de metri”, au transmis procurorii.

Judecat de Înalta Curte

Dosarul a fost deschis în cursul anului 2025, iar, având în vedere calitatea de senator a inculpatului, cauza va fi judecată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Nu este pentru prima dată când Paul Pintea are probleme cu legea din același motiv. Acesta are deja o condamnare cu suspendare pentru conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat.

Controverse și în privința CV-ului

Paul Ciprian Pintea a intrat în Parlament în urma alegerilor din decembrie 2024 pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), devenind ulterior senator neafiliat, după dizolvarea grupului parlamentar al formațiunii din Senat.

Parlamentarul a ajuns în atenția opiniei publice și din cauza informațiilor din CV-ul publicat pe site-ul Senatului. Acesta menționase că urmează cursuri la „Academic Singles”, denumire care aparține, în realitate, unui site de matrimoniale.

Totodată, în același CV, senatorul a trecut inițial că ar fi urmat cursurile Liceului „Mihai Viteazul” din Zalău în perioada 2000–2004, ceea ce ar fi însemnat că a început liceul înainte de a împlini 13 ani. Ulterior, documentul a fost modificat, fiind menționată perioada 2001–2005, însă presa a relatat că și această informație era inexactă, întrucât parlamentarul ar fi urmat doar trei ani de liceu.