Alcoolemie de 1,01 mg/l la volan, pe o stradă din Ploiești. Ce au descoperit polițiștii la un control de rutină

Trei conducători auto au fost depistați băuți la volan în Prahova, în doar 48 de ore, în urma controalelor efectuate de polițiștii rutieri. Cea mai mare valoare înregistrată a fost de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, la un bărbat oprit în control pe strada Romană din Ploiești.

Ploiești, strada Romană: 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat

La data de 1 august 2026, în jurul orei 18:55, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Romană din municipiul Ploiești, au oprit pentru control un autoturism.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul, un bărbat de 31 de ani, prezenta halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere rezultatul testării, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Ploiești, strada Zăvoiului: femeie depistată cu 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat

În aceeași zi, 1 august 2026, în jurul orei 03:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Zăvoiului din municipiul Ploiești, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa dinspre Ploieștiori către strada Ștrandului.

Șoferița, o femeie de 39 de ani, prezenta halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testată cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Femeia a fost condusă la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Comuna Vărbilău, DJ 102: bărbat oprit cu 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat

La data de 2 august 2026, în jurul orei 03:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Slănic, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DJ 102, în comuna Vărbilău, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa dinspre Poiana Vărbilău către orașul Slănic.

Șoferul, un bărbat în vârstă de 30 de ani, prezenta halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cu acordul său, bărbatul a fost condus la Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În toate cele trei cazuri, anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Precizăm că efectuarea urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.