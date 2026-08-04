Transporturi agabaritice pe drumurile din Prahova. Când să le ocolești

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, în zilele de 4 și 5 august, mai multe transporturi agabaritice vor circula pe drumurile naționale și autostrăzile din țară. Unele dintre acestea vor traversa și județul Prahova.

Care sunt traseele:

– int. A 1 Sibiu – Deva cu DJ 711A – A 1 – DN 61 – DN 7DJ 106 – A 1 – DN 7 – Șantier A 0, Buftea; ora 18:00, un vehicul format din 3 camioane cu lățimile de 2,5 metri și masele de aproximativ 92 tone (același transport va parcurge ruta și în data de 05.08.2026, ora 18:00);

– Port Galați Bazinul Nou – DN 2B – DN 26 – DN 24D – int. DN 24D cu DJ 261A; ora 20:00, 3 vehicule format din câte 2 camioane cu lățimile de 4,6 metri și mase cuprinse între 102 și 148 tone;

– PTF Agigea – DN 39A – DN 39 –DN 38 – DN 3 – DN 2A – DN 2 – DN 2B – int. DN 2B cu DJ 203D; ora 20:00, un vehicul format din 3 camioane cu lățimile de 6,1 metri și mase cuprinse între 144 și 159 tone;

– PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A 4 – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – DN 24G – DN 24A – DN 24 – DN 24, km. 88+455 metri; ora 22:00, un vehicul format din 2 camioane cu lățimile de 4,3 și 4 metri și masele de 128,2 și 126,8 tone.

Iar în data de 5 august 2026, alte transporturi cu depășiri vor parcurge rutele:

– int. DN 2B – ST BZ – DN 2B – A 7 – A 3 – DN 1 – int. DN 1 cu DJ 101G ((Rafinăria Petrobrazi – județul Prahova); ora 12:00, un vehicul format din 2 camioane cu lățimile de 6,2 și masele de 72 tone;

– Beclean – DN 17- DN VBN – DN 17C – DN 17 – DN 2E – DN 2 – DN 28 – DN 28D – DN 24B – PTF Albița; ora 18:00, un vehicul format din 3 camioane cu lățimile de 3,2 și masele de 40 tone.

Poliția Română precizează că toate transporturile agabaritice vor fi însoțite de echipaje ale Poliției Rutiere, pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a deplasării.