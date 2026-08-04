Comuna din Prahova care funcționează fără primar. Ce se întâmplă cu alegerile parțiale

În 15 localități din România ar trebui organizate alegeri locale parțiale, după ce mandatele unor primari au încetat în urma demisiilor, deceselor sau a unor hotărâri judecătorești. Printre localitățile rămase fără primar se numără și comuna Ciorani din județul Prahova.

Alegeri locale parțiale necesare în 15 localități

Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a anunțat recent că în 15 localități din România este necesară organizarea unor alegeri locale parțiale pentru desemnarea unor noi primari.

Printre acestea se numără comuna Chiuza din județul Bistrița-Năsăud, comuna Augustin din județul Brașov, comuna Zărnești din județul Buzău, orașul Lehliu-Gară din județul Călărași, orașul Huedin din județul Cluj, comuna Stolniceni-Prăjescu din județul Iași, comuna Gogoșu din județul Mehedinți, comuna Sânger din județul Mureș, comuna Nicolae Titulescu din județul Olt, comuna Ciorani din județul Prahova, comuna Vatra Moldoviței din județul Suceava, comuna Pesac din județul Timiș, comuna Urechești din județul Vrancea și Sectorul 6 al Capitalei.

Contactat de Observatorul Prahovean, prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat că, deocamdată, nu există un calendar oficial pentru organizarea alegerilor locale parțiale.

Guvernul condus de Ilie Bolojan, chiar dacă se află în interimat după adoptarea moțiunii de cenzură, poate adopta hotărârile necesare organizării scrutinului.

Cum a rămas comuna Ciorani fără primar

Primarul comunei Ciorani, Marin Voicu, și-a pierdut mandatul în urma unei sentințe definitive pronunțate în decembrie 2025 de Curtea de Apel Ploiești, în dosarul furtului sacilor cu voturi din sediul Judecătoriei Mizil.

Instanța a decis condamnarea lui Marin Voicu la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru instigare la sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri.

Procurorii l-au acuzat că a determinat două persoane să sustragă din sediul Judecătoriei Mizil mai mulți saci care conțineau buletine de vot. Acestea reprezentau probe într-un alt dosar penal care viza presupusa fraudare a alegerilor locale din 2020.

Buletinele de vot sustrase au fost ulterior arse.

În dosarul privind fraudarea alegerilor, Marin Voicu a primit o altă condamnare, de doi ani de închisoare, hotărâre care nu este însă definitivă.

Detalii aici: Primarul din Ciorani, condamnat. Sentință finală în cazul furtului de voturi din Judecătoria Mizil

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Curtea de Apel Ploiești a menținut interdicția ca fostul primar să fie ales în autoritățile publice sau să ocupe funcții care implică exercitarea autorității de stat, pentru o perioadă de trei ani.

În aceste condiții, Marin Voicu nu va putea candida la viitoarele alegeri locale parțiale pentru Primăria Ciorani.

În prezent, atribuțiile de primar al comunei Ciorani sunt exercitate de viceprimarul Ion Ene.

Apel public pentru organizarea alegerilor locale parțiale

Profesorul universitar Mihai Apostolache, de la UPG Ploiești, dublu licențiat în drept și științe administrative, a lansat un apel public pentru organizarea alegerilor locale parțiale.

„Pentru a vedea potențialul real al partidelor parlamentare, nu cel prezentat în sondaje de opinie plătite din bani publici, Guvernul trebuie să organizeze alegeri locale parțiale. De altfel, Executivul încalcă fără jenă dispozițiile legale, întârziind nepermis organizarea acestor alegeri.

Unul dintre județele în care urmează să se organizeze alegeri locale parțiale este Prahova, în localitatea Ciorani.

În Ciorani, fostului primar i-a încetat de drept mandatul ca urmare a problemelor de natură penală legate de fraudarea alegerilor.

Este o situație unică la nivel național prin modul în care s-a acționat, dar care a fost trecută prea ușor cu vederea.

Aderența electorală a unui partid se măsoară în alegeri. Iar comunitățile locale au nevoie de primari care ies din urnă, nu din pixul cu care se completează procesele-verbale”, a transmis Mihai Apostolache.

Profesorul atrage astfel atenția atât asupra întârzierii organizării scrutinului, cât și asupra nevoii ca localitățile rămase fără primar ales să fie conduse de edili validați prin vot.