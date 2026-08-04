Prima comună din Prahova unde se introduce program la apă din cauza secetei

Comuna Ciorani este prima localitate din județul Prahova în care au fost introduse restricții privind furnizarea apei potabile din cauza secetei și a consumului ridicat. Măsura a fost anunțată de operatorul regional HIDRO Prahova și va fi aplicată în perioada 3 – 10 august 2026, cu posibilitatea de prelungire.

Potrivit unui comunicat al HIDRO Prahova, decizia a fost luată pentru refacerea stocurilor din rezervoare și asigurarea continuității alimentării cu apă în comună.

Astfel, în perioada 3 august – 10 august 2026, locuitorii comunei Ciorani vor beneficia de apă potabilă după următorul program:

05:00 – 23:00 – furnizarea apei potabile;

23:00 – 05:00 – furnizarea va fi întreruptă.

HIDRO Prahova precizează că reluarea alimentării după fiecare interval de restricție se va face treptat, în funcție de încărcarea rezervoarelor și de reglarea sistemului de distribuție.

Operatorul atrage atenția că măsura ar putea fi extinsă și după data de 10 august, dacă seceta persistă și consumul de apă se menține la un nivel ridicat.

HIDRO Prahova le recomandă locuitorilor să utilizeze apa potabilă în mod responsabil și să evite folosirea acesteia pentru udarea grădinilor, umplerea piscinelor sau alte activități care nu reprezintă un consum esențial.