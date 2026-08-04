Prahovean arestat după ce i-a cerut unui polițist 500 de lei ca să plătească amenda primită chiar de la el

Un bărbat de 37 de ani din comuna Drajna a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi amenințat un polițist și ar fi încercat să îl șantajeze pentru a obține bani.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte a dispus reținerea bărbatului pentru ultraj și șantaj.

Conform IPJ Prahova, incidentul a avut loc duminică, 2 august, pe raza comunei Măneciu.

„În cadrul cercetărilor, a rezultat că, la data de 2 august a.c., în timp ce se afla pe raza comunei Măneciu, bărbatul ar fi amenințat cu acte de violență un polițist, care se afla în timpul liber, fapta fiind săvârșită în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale persoanei vătămate.”

În același comunicat, anchetatorii precizează că suspectul ar fi încercat să obțină bani de la polițist.

„În aceleași circumstanțe, bărbatul, prin proferarea de amenințări, ar fi solicitat polițistului să îi remită o sumă de bani, motivând că îi este necesară pentru a achita amenda care i-ar fi fost aplicată de acesta în urmă cu două săptămâni”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, polițistul, în vârstă de 40 de ani, își desfășoară activitatea în cadrul Biroului Rutier al Poliției orașului Vălenii de Munte.

În momentul incidentului, agentul se afla în timpul liber și era împreună cu familia, când a fost abordat de bărbatul cercetat.

Aceleași surse au declarat pentru Observatorul Prahovean că suspectul i-ar fi cerut polițistului suma de 500 de lei.