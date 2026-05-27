Când încep lucrările pentru trecerile de pietoni și marcajele rutiere din Ploiești

Primele lucrări pentru refacerea trecerilor de pietoni și a marcajelor rutiere din oraș ar putea începe în luna iunie. Administrația locală a anunțat că procedurile pentru atribuirea lucrărilor vor fi demarate în perioada imediat următoare.

- Publicitate -

Multe dintre marcajele rutiere din municipiu sunt aproape șterse, în special în zonele unde au fost executate lucrări de asfaltare în ultimele luni. În unele cartiere, trecerile de pietoni sunt greu vizibile, iar șoferii reclamă lipsa semnalizării corespunzătoare.

Primăria Ploiești pregătește lucrările pentru marcajele rutiere

Potrivit declarațiilor făcute de Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, procedura pentru execuția marcajelor rutiere urmează să fie demarată într-un termen scurt.

- Publicitate -

„Urmează procedura de achiziție a execuției trasării marcajelor. Nu va fi procedură de licitație pentru că valoarea nu va fi foarte mare. Nu va dura foarte mult. Va dura în jur de una-două săptămâni”, a precizat Mihai Polițeanu. Edilul a explicat că, imediat după finalizarea procedurilor administrative, va fi emis ordinul de începere a lucrărilor.

„Se va da ordinul de începere, așa cum am dat ordinul de începere și pentru alte lucrări unde procedurile de achiziție erau deja finalizate, și vom începe marcajele”, a declarat primarul Ploieștiului.

Ce sume sunt prevăzute pentru marcaje rutiere și indicatoare în Ploiești

Intervențiile vor viza mai multe zone din oraș, inclusiv străzile unde au fost executate recent lucrări de asfaltare. În multe cazuri, marcajele nu au mai fost refăcute după finalizarea lucrărilor, situație care a generat nemulțumiri în rândul locuitorilor.

- Publicitate -

Conform notei de fundamentare a bugetului local pentru anul 2026, Serviciul Mobilitate și Trafic Urban din cadrul Primăriei Ploiești a solicitat fonduri pentru mai multe investiții și lucrări de întreținere rutieră. Este vorba despre execuția și întreținerea marcajelor rutiere, montarea de indicatoare rutiere, instalarea de oglinzi rutiere și stâlpi de ghidare, montarea de limitatoare de viteză, dar și achiziția de mobilier stradal.

Pentru execuția și întreținerea marcajelor rutiere a fost solicitată suma de 1,2 milioane de lei, cu TVA inclus. Alte 300.000 de lei au fost fost solicitate pentru indicatoare rutiere și reparații.

Primăria anunță noi lucrări pentru reparații de străzi

În paralel cu refacerea marcajelor rutiere, municipalitatea intenționează să continue și lucrările pentru reparația străzilor din oraș.

- Publicitate -

„Mai avem disponibil, până la alocarea unui nou contract, în jur de un milion de lei, sumă care acoperă lucrări pentru aproximativ o lună. În acest timp vom relua procedura de achiziție care să ne acopere până la sfârșitul anului, dacă nu chiar până la începutul anului viitor”, a susținut Mihai Polițeanu.