A3 București – Ploiești, autostrada proiectelor neterminate. Primar: „Nu știu ce să mai fac să se miște mai repede”

Autostrada A3 București – Ploiești are, din păcate doar pe hârtie, un nod rutier important, care ar permite accesul în zona localităților Râfov – Dumbrava. Observatorul Prahovean a solicitat lămuriri de la CNAIR. Odată realizată investiția, întreaga zonă ar beneficia de o dezvoltare economică puternică.

- Publicitate -

La acest articol a contribuit Ștefan Vlăsceanu

Birocrația, bat-o vina!

Inaugurată în 2012, autostrada A3, tronsonul Ploiești – București, ar fi trebuit să aibă un nod rutier în zona localității Dumbrava. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum și nici nu are șanse de realizare în viitorul apropiat.

- Publicitate -

La solicitarea Observatorului Prahovean, CNAIR a transmis că, în prezent, este derulat un contract de servicii de proiectare în zona localității Râfov, din județul Prahova. În cadrul acestuia este inclus obiectivul „Nod de descărcare pe Autostrada A7 în zona localității Dumbrava, după conexiunea Autostrăzilor A7 cu A3”.

Potrivit CNAIR, pentru acest proiect au fost parcurse până acum două etape de proiectare: Studiul de Prefezabilitate și Analiza Multicriterială. În baza acesteia din urmă a fost stabilită varianta optimă de amenajare a nodului rutier.

Studiul de Fezabilitate este încă în lucru

Documentația aferentă Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție este, în prezent, în curs de elaborare. Abia după finalizarea acestei etape, documentația va fi supusă avizării, urmând apoi aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

- Publicitate -

CNAIR precizează că, după avizarea documentației și emiterea hotărârii de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, va putea fi demarată procedura de achiziție publică pentru contractul de proiectare și execuție lucrări.

Cu alte cuvinte, proiectul nu are, în acest moment, nici constructor desemnat, nici un termen ferm de finalizare comunicat public.

Primar: „Nu știu ce să mai fac să se miște mai repede!”

Nodul de descărcare din zona Dumbrava – Râfov ar fi fost important din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru traficul din sud-estul județului Prahova, mai ales în contextul conexiunii dintre A7, autostrada Ploiești – Buzău, și A3, autostrada Ploiești – București.

- Publicitate -

Pe de altă parte, ar fi dezvoltat întreaga zonă din punct de vedere economic. Contactat de Observatorul Prahovean, Marian Apostol (PNL), primarul comunei Dumbrava, a declarat:

„PENTRU COMUNITATEA NOASTRĂ AR FI UN LUCRU EXTRAORDINAR. DIN PĂCATE, PROIECTUL S-A BLOCAT ÎNTRE FIRMA CARE FACE STUDIUL DE FEZABILITATE ȘI CEA CARE FACE STUDIUL GEOTEHNIC. NU ȘTIU CE SĂ MAI FAC SĂ SE MIȘTE MAI REPEDE. DACĂ S-AR FACE ACEST NOD RUTIER, AȘ PUTEA ÎNFIINȚA UN PARC INDUSTRIAL CARE SĂ ATRAGĂ INVESTITORI. ACEȘTIA AR ASIGURA LOCURI DE MUNCĂ ȘI VENITURI LA BUGETUL LOCAL”.

Așadar, Autostrada A3 București – Ploiești rămâne, la 14 ani de la inaugurare, o infrastructură incompletă din punct de vedere al facilităților și conexiunilor rutiere.

Pe lângă lipsa unor legături rutiere importante, autostrada nu are nici măcar spații de servicii funcționale, așa cum Observatorul Prahovean a arătat în articolul de mai jos: