Dezbatere tensionată pentru viitorul Ploieștiului. Specialiștii au ridicat zeci de probleme la noul PUG

Prima dezbatere publică privind noul Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului Ploiești, organizată marți, 14 aprilie, a atras un număr mare de participanți și a generat zeci de obiecții și sesizări din partea specialiștilor și cetățenilor. Marii absenți au fost consilierii locali, singurul prezent fiind Mihai Apostolache (România în Acțiune).

Arhitecți, proiectanți, experți în urbanism, avocați, dar și locuitori ai orașului s-au arătat interesați de direcțiile de dezvoltare propuse pentru următorii 10 ani, în contextul în care actualul PUG este neactualizat din 1999.

Dezbaterea a fost marcată însă de absența aproape totală a aleșilor locali, dar și a parlamentarilor din Prahova. Din rândul consilierilor locali a fost prezent un singur reprezentant, Mihai Apostolache (România în Acțiune).

Problemele unui oraș dezvoltat haotic

În cadrul dezbaterii au fost evidențiate principalele disfuncționalități urbanistice ale orașului, acumulate în ultimele decenii: dezvoltare imobiliară necontrolată, blocuri construite în zone de locuințe individuale, lipsa unei strategii coerente pentru spațiile verzi și dificultăți majore în gestionarea traficului rutier.

Primarul municipiului, Mihai Polițeanu, a subliniat necesitatea urgentă a actualizării documentului urbanistic.

„Lucrăm în continuare după un document învechit, care reflectă o realitate de dinainte de 1989. (…) Ploieștiul, în ultimii 20 de ani, s-a degradat constant, încet, dar vizibil”, a declarat edilul.

Obiecții privind reglementările și utilizarea terenurilor

Specialiștii prezenți au formulat numeroase observații cu privire la documentația supusă dezbaterii publice. Printre principalele probleme semnalate se numără reglementările propuse în viitorul regulament local de urbanism, dar și deficiențe legate de încadrarea terenurilor.

Au fost ridicate obiecții în legătură cu posibilitatea construirii de blocuri în zone de case, dar și cu interdicțiile de construire în anumite zone centrale ale orașului.

De asemenea, participanții au solicitat clarificări privind soluțiile propuse pentru reducerea aglomerării traficului, în special pe artere intens circulate, precum strada Tudor Vladimirescu.

Totodată, au existat observatii concrete cu privire la erori la spatiile verzi care nu mai apar in zona centrală din municipiu, dar a fost semnalată si situatia de pe strada Verii unde se va permite constructia de blocuri cu 4 etaje desi este vorba de o zonă de case.

PUG realizat cu fonduri europene, prin PNRR

Actualizarea Planului Urbanistic General este realizată în format GIS, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), contract semnat în 2022. Acesta este și motivul pentru care documentația trebuie să fie finalizată, termenul fiind limitat, respectiv luna iulie.

Documentația este elaborată de compania Vego Concept Engineering, după alte două tentative eșuate de actualizare a PUG, în anii 2009 și 2014.

O nouă etapă de consultare publică

Reprezentanții proiectantului au precizat că observațiile formulate în cadrul dezbaterii vor fi analizate și integrate, acolo unde este posibil, în varianta revizuită a documentației.

„A fost o dezbatere de 9,99, ca să nu zic 10.Foarte pasionați, foarte implicați și mulți foarte pregătiți. Cu sprijinul autorității locale vom soluționa maxim din ceea ce se poate soluționa. Într-o lună va fi planșa actualizată după această dezbatere preliminară. Ea intră în procesul de avizare și în etapa următoare vom ajungem la avizul arhitectului șef. Acolo va fi o formă finală care va fi supusă dezbaterii”, a explicat la final Virgil Profeanu, fondator Vego, care a realizat varianta de PUG supusă dezbaterii”, a declarat Virgil Profeanu, coordonatorul proiectului.

După finalizarea procesului de avizare, varianta finală a Planului Urbanistic General va fi supusă unei noi consultări publice, înainte de a fi înaintată Consiliului Local pentru aprobare.

