Reclamații după asfaltarea străzii Bobâlna. Primarul Polițeanu: Lucrarea nu a fost făcută de Primărie

Lucrările de asfaltare de pe strada Bobâlna din Ploiești au fost finalizate dar calitatea acestora a stârnit critici din partea ploieștenilor care au trecut pe acolo. Dincolo de faptul că marcajul stradal încă nu a fost trasat, asfaltul este „vălurit”, iar strada este „plină de gropi, mai mari sau mai mici, și se simte fiecare canal”, reclamă ploieștenii.

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat că asfaltarea străzii nu a fost făcută de Primăria Ploiești.

„Colegii vor verifica modul în care s-a făcut lucrarea, dacă este bine (…) Lucrările nu au fost făcute de Primăria Ploiești, ci au fost făcute de Distrigaz, pentru că, atât Distrigaz, cât și Apa Nova, au lucrat mai bine de un an de zile pe Bobâlna.

Distrigaz a refăcut tot carosabilul, a adus la starea inițială, conform normelor legale, iar Apa Nova a lucrat pe părțile de trotuar, unde a făcut racordurile la rețeaua de apă și de canal”, a comentat primarul Polițeanu.

Acesta a dat asigurări că lucrarea va fi verificată de specialiștii Primăriei Ploiești. „Deci, se vor uita și colegii din Primărie cu privire la modul în care a fost făcută lucrarea”, a precizat edilul.

Până la marcaje, mai durează. Care sunt motivele

Strada Bobâlna, proaspăt asfaltată, nu are marcaje. Acest aspect a fost remarcat și comentat de mulți dintre cei care au tranzitat-o.

Primarul spune că va mai dura până când vor apărea marcajele pe stradă. „De vină”, spune el, sunt întârzierile de la București din cauza cărora nici bugetul nu a fost încă adoptat.

„Ce pot să spun este că va mai dura, cam o lună de zile, până la marcaje. Nu știu dacă reușim mai repede, pentru simplul fapt că bugetul Ploieștiului, din cauza întârzierilor de la București, încă nu a fost adoptat.

Va mai dura o lună de zile până adoptăm bugetul și, practic, avem prevederea bugetară necesară să facem contractul pentru marcajele pe asfalt, în tot Ploieștiul, nu doar pe strada Bobâlna”, a declarat primarul, Mihai Polițeanu.