Trafic restricționat temporar în centrul Ploieștiului în noaptea de Înviere. Modificări în transportul public

Circulația rutieră va fi restricționată, timp de o oră, în centrul Ploieștiului, în noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026, în contextul Slujbei de Înviere de la Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul”.

- Publicitate -

Sute de oameni sunt așteptați, ca în fiecare an, la slujba organizată la Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul” din centrul Ploieștiului. Autoritățile vor restricționa circulația rutieră în zona catedralei, în noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026, în intervalul 23:30 – 00:30. Traficul va fi oprit între Piața Eroilor și strada General Vasile Milea.

Măsura vine în contextul unui aflux mare de persoane, în zona Catedralei „Sf. Ioan Botezătorul”. Schimbările îi vor afecta și pe cei care folosesc transportul public.

- Publicitate -

Troleibuzele de pe traseele 44 și 202 vor fi înlocuite temporar cu autobuze și vor circula pe rute ocolitoare. Și traseul 30 va fi deviat, însă doar pe sensul spre Hipodrom, urmând rute alternative prin mai multe străzi din oraș, înainte de a reveni la traseul obișnuit.

Modificări în transportul public

Rută pentru troleibuzele 44 și 202

Sensul spre Gara de Sud

traseul 202: traseu normal până pe strada I. L. Caragiale, apoi se parcurge strada Tache Ionescu, dreapta Piața Victoriei și, în continuare, se urmează traseul normal. Nu se efectuează stația Galeriile Comerciale.

traseul 44: traseu normal până pe strada Malu Roșu, apoi dreapta pe strada Pod Înalt, stânga pe strada Gh. Grigore Cantacuzino, strada I. L. Caragiale, strada Tache Ionescu, dreapta Piața Victoriei și, în continuare, traseul normal. Nu se efectuează stațiile Traian , Școala nr. 4 și Galeriile Comerciale.

Sensul spre Malu Roșu/Pod Înalt : ruta nu se modifică

- Publicitate -

Traseul 30

Traseul 30 va circula cu rută ocolitoare numai la sensul spre Hipodrom, astfel: traseu normal până la sensul giratoriu de la Piața Mihai Viteazul, apoi se intră pe străzile Gh. Doja, Văleni, Emile Zola, dreapta spre străzile Vasile Milea, B-dul Republicii și, în continuare, ruta cunoscută.

Primăria Ploiești a anunțat că nu va fi efectuată stația Piața Mihai Viteazul pe B-dul Republicii, dar se efectuează stația Piața Mihai Viteazul pe strada Gh. Doja.