Hidro Prahova, în topul celor mai scumpi operatori de apă și canalizare din România

Tarifele la apă și canalizare rămân un motiv de nemulțumire pentru mulți prahoveni, iar datele oficiale publicate de ANRSC arată că principalul operator din județ este în continuare printre cei mai scumpi din țară. Cu un tarif cumulat de 18,51 lei/mc, fără TVA, Hidro Prahova ocupă locul 10 din 47 în topul operatorilor regionali din România cu cele mai mari tarife, în timp ce Apa Nova Ploiești are cel mai mic tarif cumulat din țară.

- Publicitate -

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a publicat tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare la nivel național, valabile în această lună.

Potrivit documentului, care poate fi consultat aici Tabel-preturi-apa-canal-op-regionali_1-martie-2026 , cele mai ridicate tarife cumulate la apă potabilă și canalizare sunt practicate de Aquavas Vaslui – 21,49 lei/mc fără TVA, ApaVital Iași – 21,17 lei/mc fără TVA și Apa Serv Neamț – 20,72 lei/mc fără TVA.

- Publicitate -

Compania Consiliului Județean Prahova, Hidro Prahova, se numără printre cei mai scumpi operatori regionali din țară, cu un tarif cumulat de 18,51 lei/mc pentru apă și canalizare, fără TVA, ocupând locul 10 din 47, chiar dacă anul acesta nu a mai majorat tarifele.

La polul opus, cu cel mai mic tarif cumulat din România, este Apa Nova Ploiești, care practică un tarif de 10,02 lei/mc fără TVA, deși operatorul a majorat tarifele la 1 ianuarie 2026. Anul trecut, tariful a fost de numai 6,88 lei.

Pe locul al doilea în topul celor mai mici tarife figurează Apa Nova București, cu 10,43 lei/mc fără TVA, iar pe locul al treilea, Veolia România Soluții Integrate, operatorul care deservește Chiajna, cu un tarif de 10,48 lei/mc fără TVA.