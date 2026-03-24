Unde va fi organizat Târgul de Paște la Ploiești

Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a demarat procedurile pentru obținerea autorizațiilor necesare pentru organizarea, în acest an, a Târgului de Paște.

Potrivit reprezentanților SGU Ploiești, Târgul de Paște din Ploiești va avea loc în acest an în zona centrală a orașului, în aceeași locație în care a fost organizată recent Sărbătoarea Mărțișorului.

„Intenționăm organizarea Târgului de Paște în zona centrală, unde a fost organizată și Sărbătoarea Mărțișorului. Acesta este motivul pentru care căsuțele din centru nu au fost desființate”, a declarat Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești.

Reprezentanții SGU Ploiești au anunțat că se lucrează la regulamentul pentru înscrierea comercianților, dar și la planul de organizare a standurilor.

„Târgul de Paște va include zone dedicate produselor de artizanat, dar și produselor tradiționale alimentare”, a anunțat Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești.

Proiectul, potrivit consilierului local Robert Vâscan (PSD), a primit aviz favorabil din partea Comisiei nr. II a Consiliului Local Ploiești. Mâine, solicitarea va ajunge în analiza membrilor Comisia nr. IV, responsabilă de urbanism și lucrări publice.