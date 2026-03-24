Poliția Locală Ploiești vrea să doteze agenții cu BodyCam

Poliția Locală Ploiești intenționează să achiziționeze, în 2026, camere audio-video portabile de tip bodycam, care vor fi utilizate de agenți. Aceste dispozitive pot fi folosite în cazul legitimării persoanelor, la intervențiile pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau atunci când sunt constatate infracțiuni și contravenții.

Achiziția acestor echipamente va fi inclusă pe lista de investiții din bugetul instituției pentru anul 2026.

„În momentul de față lucrăm la bugetul pentru 2026, care va include și achiziția de camere audio-video.

Intenționăm să cumpărăm între 30 și 50 de astfel de dispozitive pentru polițiștii locali de la circulație, control și ordine publică. Acestea vor fi utilizate pe fiecare schimb”, a precizat Carmen Gheorghe, directorul Poliției Locale Ploiești.

Utilizarea bodycam-urilor a devenit posibilă în baza legislației aprobate în ianuarie 2026, care permite polițiștilor locali să folosească mijloace portabile de înregistrare foto-audio-video. (Detalii AICI).

Camerele audio-video sunt obligatorii în anumite situații, precum legitimarea persoanelor, intervențiile pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau constatarea de infracțiuni și contravenții.

Conform prevederilor legale, înregistrările pot fi realizate fără consimțământul prealabil al persoanelor vizate, însă acestea trebuie informate că sunt filmate. Măsura are ca scop creșterea transparenței și prevenirea faptelor ilegale.