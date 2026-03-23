Lista zonelor din Ploiești unde au loc lucrări de întreținere a spațiilor verzi

La Ploiești se derulează, în continuare, programul de curățenie și întreținere a spațiilor verzi din zona blocurilor. Primăria Ploiești a anunțat, luni, zonele unde vor avea loc intervenții în această săptămână.

Potrivit Primăriei Ploiești, echipele SGU intervin zilnic pentru igienizarea terenurilor, colectarea deșeurilor vegetale și menținerea unui aspect îngrijit al spațiilor verzi dintre blocuri.

Activitățile includ degajarea frunzelor și crengilor, strângerea deșeurilor, precum și transportul acestora.

Lista zonelor unde au loc lucrări de întreținere a spațiilor verzi

Str. 13 Decembrie cu Democrației – Blocurile nr. G1, 2, 3, 4F, E, D;

Str Jianu – Blocurile A, B, C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9;

Str. Milcov, B.P. Hașdeu, Libelulei – Blocurile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Cartier Malu Roșu – străzile Erou Sergent Gh. Mateescu, Malu Roșu, Deltei, Aleea Școlii;

Strada Cameliei – Blocurile nr. 42, 47, 48, 50, 51, 52, 40, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 33, 21, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 29, 25, 70, 69, 68, 67, 66, 24, 71, 23, 134, 135, 136, 133, 132, 137, 138, 117, 123, 122, 129, 130, 118, 112.

„În perioada 01-07 aprilie a.c., la nivelul Municipiului Ploiești, se va demara și o campanie de văruire a arborilor aflați pe domeniul public, în toate cartierele orașului.

Lucrările au rolul de a proteja arborii împotriva dăunătorilor, de a preveni apariția unor boli și de a contribui la îmbunătățirea esteticii spațiilor urbane.

Programul de curățenie și îngrijire a zonelor verzi aferente blocurilor poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice nefavorabile sau de alte situații neprevăzute care pot influența desfășurarea lucrărilor”, a anunțat Primăria Ploiești.