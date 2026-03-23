Groapă periculoasă într-o intersecție din Ploiești. Șoferii reclamă riscuri și pagube la mașini

Observatorul Prahovean continuă campania ”Raportează o groapă” cu o sesizare transmisă de o cititoare din Ploiești.

Starea carosabilului din Ploiești continuă să provoace nemulțumiri în rândul șoferilor, iar o nouă sesizare transmisă redacției Observatorul Prahovean vizează o groapă aflată la intersecția străzilor 8 Martie și Unghiului.

Potrivit cititoarei care ne-a semnalat situația, degradarea carosabilului afectează circulația în zonă și îi obligă pe conducătorii auto să reducă viteza și să facă manevre pentru a evita porțiunea afectată.

Șoferii atrag atenția că astfel de probleme nu înseamnă doar disconfort, ci și un risc real pentru siguranța rutieră. În plus, starea drumului poate provoca și avarii la autoturisme, de la probleme la suspensii până la deteriorarea anvelopelor sau jantelor.