Pericol din cauza cablurilor rupte în Ploiești. Reacția Primăriei

Cablurile rupte care atârnă inclusiv pe carosabil continuă să pună în pericol siguranța ploieștenilor. Primăria Ploiești susține că a transmis adrese către operatorii responsabili pentru identificarea și eliminarea rețelelor nefuncționale, însă, din păcate, există multe zone unde situația persistă.

Pericol zilnic pe străzile din Ploiești

Firele lăsate la voia întâmplării, stâlpi de curent electric încărcați cu numeroase cabluri care coboară periculos pe trotoare sau chiar pe stradă… Situația persistă în multe zone din Ploiești. (Detalii AICI).

Într-un răspuns transmis la solicitarea Observatorul Prahovean, Primăria Ploiești a anunțat că au fost făcute demersuri pentru îngroparea cablurilor în anumite zone ale orașului.

„Municipiul Ploiești, în cadrul lucrărilor executate pentru realizarea obiectivelor «Eficientizare consumuri în municipiul Ploiești – sistem iluminat public și clădiri publice, iluminat public traseu tramvai 102» (str. Găgeni, Șoseaua Nordului, Șoseaua Vestului, str. Libertății) și «Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești – sistem iluminat public și clădiri publice – sistem iluminat public traseu tramvai 101» (Bd. Republicii, str. Gheorghe Doja, str. George Coșbuc, str. Ștefan Greceanu, str. Nicolae Bălcescu, str. Ștefan cel Mare, str. Democrației, Gara de Sud) a solicitat deținătorilor de rețele prin cablu îngroparea acestora pe străzile menționate”, a precizat Primăria Ploiești.

Zeci de adrese, probleme nerezolvate

Autoritățile locale spun că au început demersuri pentru a face ordine în rețelele aeriene. Primăria a solicitat sprijinul SC Distribuție Energie Electrică România SA – Sucursala Ploiești pentru a identifica firmele care au cabluri montate pe stâlpii de iluminat public și pentru a elimina rețelele nefuncționale.

În paralel, se discută despre îngroparea cablurilor, o soluție invocată de ani de zile, dar care întârzie să devină realitate.

„De asemenea, vă aducem la cunoștință că Primăria municipiului Ploiești a transmis adrese către S.C. Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Ploiești în vederea identificării tuturor operatorilor de comunicații care au rețele amplasate pe stâlpii ce aparțin rețelei de iluminat public și înlăturarea celor care nu mai sunt funcționale, precum și elaborarea proiectelor de branșamente electrice în varianta îngropată”, potrivit Primăriei Ploiești.

Până atunci, însă, cablurile care atârnă deasupra străzilor rămân un pericol real, vizibil zilnic de mii de ploieșteni.