Chirii în locuințele Primăriei Ploiești: garsonieră 40 lei/lună, apartament cu trei camere 98 lei/lună

În timp ce chiriile de pe piața imobiliară din Ploiești au ajuns la câteva sute de euro pe lună, cele 220 de locuințe aflate în proprietatea Primăriei Ploiești, altele decât cele sociale, sunt închiriate cu sume derizorii. Pentru un apartament cu trei camere, situat în zona centrală, chiria este de aproximativ 150 de lei pe lună, iar pentru o garsonieră ajunge la circa 40 de lei. Cu alte cuvinte, chiria pentru astfel de imobile este de câteva ori mai mică față de cea de pe piața liberă. Cele mai multe locuințe închiriate de primărie au fost construite prin programul ANL.

În Ploiești, chiria pentru o garsonieră ajunge frecvent la 250–300 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu trei camere poate depăși 400–500 de euro, în funcție de zonă și de dotări.

În schimb, pentru locuințele Primăriei Ploiești se percep chirii modice, de câteva ori mai mici decât cele practicate pe piața imobiliară din oraș. Cel puțin așa reiese din răspunsul transmis de Primăria Ploiești la solicitarea Observatorul Prahovean.

Cât costă chiria într-un apartament cu trei camere în centrul Ploieștiului

Dacă în cazul unei locuințe sociale chiria se situează între 24 de lei și 119 lei, diferența nu este mult mai mare nici în cazul celorlalte locuințe închiriate de municipalitate.

Pentru un apartament cu trei camere, în suprafață utilă de 59,24 mp, situat în zona A, pe strada Erou Călin Cătălin, adică chiar în centrul Ploieștiului, la doi pași de Palatul Culturii, chiria lunară este de 148,68 lei.

Pentru un apartament cu două camere, situat în zona B, pe Aleea Bahluiului (cartierul Vest), cu suprafață utilă de 48,08 mp, chiria lunară este de 76,23 lei, iar pentru un apartament cu trei camere, cu suprafață utilă de 58,55 mp, în aceeași zonă, chiria lunară este de 98,92 lei.

Pentru o garsonieră situată în zona B, pe Aleea Vitioarei, în suprafață utilă de 25,71 mp, chiria lunară este de 40,45 lei.

Exemplele pot continua. Pentru un apartament cu patru camere, situat în zona B, cu suprafață utilă de 80,49 mp, pe strada Cornățel, chiria lunară este de 129,75 lei.

Chirii modice la casele închiriate de Primărie

Chiriile încasate de municipalitate sunt la fel de mici și în cazul caselor și terenurilor închiriate de Primărie.

Astfel, pentru o casă cu patru camere, situată în zona B (strada Buna Vestire), în suprafață utilă de 163,49 mp, chiria lunară este de 263,75 lei, din care 55,13 lei reprezintă chiria pentru terenul curte de 551,32 mp.

Pentru o casă cu două camere, situată în zona C (strada Dumbravei nr. 2), în suprafață utilă de 53,63 mp, chiria lunară este de 89,30 lei, din care 34,40 lei reprezintă chiria pentru terenul curte de 430 mp.

Cum explică Primăria Ploiești chiriile extrem de mici

Potrivit Primăriei Ploiești, „valoarea chiriei pentru locuințe se stabilește în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 310/2007”.

Formula de calcul, spun reprezentanții municipalității, este: suprafața locuibilă × tarif de bază lei/mp + suprafața dependințelor × tarif de bază lei/mp + suprafața terenului curte și grădini aferent suprafeței locative × tarif de bază lei/mp × coeficient zonă.

În plus, conform legislației, „nivelul maxim al chiriei prevăzut nu poate depăși 15% din venitul net lunar pe familie, în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depășește salariul mediu net lunar pe economie”. Aceste prevederi legale explică de ce chiriile percepute pentru locuințele din fondul locativ al municipalității au rămas la un nivel foarte scăzut în comparație cu cele de pe piața liberă.

Cum sunt acordate locuințele la Ploiești

Locuințele din fondul locativ al municipiului Ploiești au fost închiriate în urmă cu mulți ani, inclusiv prin programul ANL destinat tinerilor sub 35 de ani. În momentul de față, în lipsa construirii altor blocuri cu o astfel de destinație, probabilitatea de a reuși să închiriezi o astfel de locuință este aproape inexistentă.

Conform legii, în prezent pot beneficia de locuințe, altele decât cele sociale, tinerii cu vârsta de până în 35 de ani sau specialiști din diverse domenii, în special din sănătate și educație, la solicitarea instituțiilor angajatoare.

Listă de prioritate și cereri de ani de zile

În prezent, pe ordinea de priorități pentru tineri sunt doar 10 cereri, probabil și pentru faptul că mulți au renunțat să își reînnoiască dosarele de la un an la altul, în lipsa unei certitudini că vor primi în sfârșit o casă, sau pentru că au depășit vârsta maximă de 35 de ani. Una dintre cereri a fost depusă, de exemplu, în urmă cu 13 ani, iar altele au împlinit nouă ani.

La fel ca în cazul locuințelor sociale, ordinea de prioritate este stabilită în funcție de un punctaj raportat la situația locativă a solicitantului, starea civilă, starea de sănătate, vechimea cererii, precum și venitul mediu net lunar pe membru de familie.