Bariere și sistem de taxare la Parcul Bucov. Investiție de 100.000 de euro pentru parcări

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” din Bucov intenționează să introducă un sistem automat de acces și taxare pentru parcarea din incinta parcului. Investiția, estimată la aproximativ 550.000 de lei (circa 100.000 de euro), presupune montarea unor bariere și implementarea unui sistem care va permite calcularea taxei în funcție de timpul de staționare.

Proiectul este prevăzut pentru anul 2026 și are ca scop schimbarea modului de taxare pentru parcarea de la Parcul Bucov, în condițiile în care, în prezent, vizitatorii plătesc o sumă fixă pe zi. În plus, timpul de acces în parcare va fi mult mai mic.

„Accesul pentru parcare se va realiza pe drumul către adăpostul de câini, prin zona de bariere.

Investiția propusă include și un sistem de taxare. La plecare, persoanele care parchează vor plăti în funcție de timpul de staționare. Estimăm că investiția se va cifra la aproximativ 550.000 de lei, respectiv aproximativ 100.000 de euro”, a precizat Ștefan Sandu, directorul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Investiția va putea fi realizată doar dacă bugetul pe 2026 va include o astfel de propunere.

În prezent, potrivit unei hotărâri aprobate în 2025, tariful de parcare la Parcul Memorial „Constantin Stere” este de 18 lei/autovehicul/zi, fără a exista un tarif diferențiat în funcție de timpul petrecut în parcare. (Detalii AICI). Sistemul actual de taxare pentru parcare a generat numeroase comentarii negative din partea vizitatorilor.

Prin noua investiție, administrația parcului urmărește introducerea unui sistem de taxare mai flexibil, bazat strict pe durata staționării autovehiculelor.