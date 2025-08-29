Tarif de parcare de 18 lei/autoturism/zi la Parcul Bucov

Taxa de parcare la Parcul Bucov a fost majorată. Aleșii locali au aprobat, joi, noile tarife percepute de Administrația Parcului Memorial Constantin Stere.

Noul tarif pentru parcarea autoturismelor și microbuzelor la Parcul Bucov este de 18 lei/auto/zi, față de 12 lei/auto/zi. Pentru autocare și autobuze tariful de parcare aprobat este de 70 de lei/zi față de 50 de lei cât era înainte.

Aleșii locali au aprobat, joi, majorarea tarifelor pentru serviciile de agrement de la Parcul Bucov, dar și pentru bunurile închiriate.

Noul tarif de intrare la Grădina Zoologică este 20 de lei/persoană, în timp ce pentru copiii cu vârsta de cuprinsă între 5 – 14 ani este de 10 lei.

Pentru capturarea câinilor în afara localității tariful perceput este de 750 de lei/câine, în acest preț intrând costul pentru tranchilizare, cazare și manopere veterinare.

Pe lista de tarife figurează și închirierea vidanjei, respectiv 240 de lei/oră și 320 lei/oră pentru o distanță mai mare de 5 km.