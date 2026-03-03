La Ploiești începe montarea camerelor video pentru ghene. Apel către asociațiile de proprietari

Montarea camerelor video în zona platformelor de gunoi din Ploiești va începe în următoarele zile. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Mihai Polițeanu, care a lansat și un apel către asociațiile de proprietari.
Primăria a achiziționat aproximativ 200 de camere de luat vederi. Acestea vor fi instalate pentru monitorizarea platformelor de gunoi, dar vor fi amplasate și în alte zone considerate problematice din oraș. (Detalii AICI).
Termen de opt luni pentru instalarea camerelor de supraveghere
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a precizat că lucrările pot demara imediat ce este emis ordinul de începere, iar termenul de execuție este de opt luni.
„Va începe zilele acestea. Putem să dăm ordinul de începere. S-a făcut frumos afară și se poate lucra. Din momentul ordinului de începere, cel care ne dă camerele de luat vederi și instalează, face lucrările tehnice pentru instalarea camerelor de luat vederi are un termen de opt luni”, a precizat Polițeanu.
Apel către asociațiile de proprietari
Edilul Ploieștiului a lansat și un apel către asociațiile de proprietari. Pentru amplasarea camerelor de luat vederi este necesar acordul acestora.
„La momentul acesta se lucrează deja la rețelistică și mai este un aspect important și aici fac un apel către asociațiile de proprietari care au fost deja contactate să semnăm protocolul între Primărie și asociațiile de proprietari. Sunt în jur de 140 de asociații și am obținut acordurile la 60 dintre ele. Mai sunt circa 80 care trebuie să dea un răspuns.
Aici, repet, nu trebuie să fie nicio teamă. Curentul electric care va fi folosit pentru aceste camere de luat vederi va fi plătit de Primărie. Dar avem nevoie de sprijinul asociațiilor de proprietari să înțeleagă că nu există niciun cost pentru asociațiile de proprietari și că este în avantajul asociațiilor de proprietari să avem mai multă curățenie în orașul Ploiești”, a explicat Mihai Polițeanu.
Autoritățile susțin că măsura are ca scop reducerea depozitării necontrolate a deșeurilor și creșterea gradului de curățenie în zonele de colectare.
Nu trebuie la ghene,la parcari e nevoie ca mai sunt „destepti” care nu stiu sa parcheze si mai zgarie sau intra in careva si evident fuge.
Asta trebuia orasului.iar bani aruncati si iarasi posturi caldute de urmarire camere ptr infractorii ce nu pun gunoiul unde trebuie
Inainte de chermeza de la ziua lui Rosca, premierul a anuntat ca s-a stabilit in „coalitie” reducerea aparatului administratiilor locale cu 10%. „OAMENI DE VALOARE” care sa ramana pe drumuri ? Nuuu, ii mutam la filajul gunoiului.
P.S. Intrebare (retorica) : TAG-urile de acces le ofera GRATUIT Primaria?
Domnule Primar,
S-a făcut frumos afară și se poate lucra.
Textul a fost copiat de pe observatorulph.ro.
Bine ați observat, „s-a făcut frumos”!
Deci dați drumul la lucrul „autostrăzii Gara de Sud -Gara de Vest” (și alte proiecte primăvăratice, gropile din asfalt).
Nu o mai lălăiți că acum vă prinde vreun cod roșu de vifor, zăpadă, ploicică sau cine știe ce motiv, și ne spuneți că „atât s-a putut”.
Tomberoanele de gunoi sunt amplasate pe o straduta laterala la bloc si ei vor sa puna camera sa vada cine arunca gunoiul langa, normal era sa faca o platforma pentru gunoi si apoi sa puna camera, dar suntem noi prea pretentiosi ca vrem sa traim ca in occident.
Stati asa,ca urmeaza balciul de pe bulevard, mai sunt cateva luni de zile ca ” tot s-a facut frumos afara”. Bonus, ambrozie/balarii/jungla cu care ne-am obisnuit pt ca SGU nu are capabilitatea necesara sa se ocupe.
Dl primar nu a transmis, cum se vor incasa amenzile a celor surprinsi de aceste camere, in conditiile in care amenzile rutiere, taxe, nu se platesc oricum. Asa sa intocmesti procese verbale la numar si prezinti mediei ce activitate ai, praf in ochi.
1. Abia aștept să văd (probabil la Sfântul Așteaptă) cum vor fi prinși cei ce aruncă gunoiul aiurea.
2. Să vedeți gunoaie aruncate la coșurile de gunoi montate pe stâlpii de la marginea șoselelor.