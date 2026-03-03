La Ploiești începe montarea camerelor video pentru ghene. Apel către asociațiile de proprietari

Montarea camerelor video în zona platformelor de gunoi din Ploiești va începe în următoarele zile. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Mihai Polițeanu, care a lansat și un apel către asociațiile de proprietari.

- Publicitate -

Primăria a achiziționat aproximativ 200 de camere de luat vederi. Acestea vor fi instalate pentru monitorizarea platformelor de gunoi, dar vor fi amplasate și în alte zone considerate problematice din oraș. (Detalii AICI).

Termen de opt luni pentru instalarea camerelor de supraveghere

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a precizat că lucrările pot demara imediat ce este emis ordinul de începere, iar termenul de execuție este de opt luni.

- Publicitate -

„Va începe zilele acestea. Putem să dăm ordinul de începere. S-a făcut frumos afară și se poate lucra. Din momentul ordinului de începere, cel care ne dă camerele de luat vederi și instalează, face lucrările tehnice pentru instalarea camerelor de luat vederi are un termen de opt luni”, a precizat Polițeanu.

Apel către asociațiile de proprietari

Edilul Ploieștiului a lansat și un apel către asociațiile de proprietari. Pentru amplasarea camerelor de luat vederi este necesar acordul acestora.

„La momentul acesta se lucrează deja la rețelistică și mai este un aspect important și aici fac un apel către asociațiile de proprietari care au fost deja contactate să semnăm protocolul între Primărie și asociațiile de proprietari. Sunt în jur de 140 de asociații și am obținut acordurile la 60 dintre ele. Mai sunt circa 80 care trebuie să dea un răspuns.

- Publicitate -

Aici, repet, nu trebuie să fie nicio teamă. Curentul electric care va fi folosit pentru aceste camere de luat vederi va fi plătit de Primărie. Dar avem nevoie de sprijinul asociațiilor de proprietari să înțeleagă că nu există niciun cost pentru asociațiile de proprietari și că este în avantajul asociațiilor de proprietari să avem mai multă curățenie în orașul Ploiești”, a explicat Mihai Polițeanu.

Autoritățile susțin că măsura are ca scop reducerea depozitării necontrolate a deșeurilor și creșterea gradului de curățenie în zonele de colectare.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, despre camerele video amplasate în Ploiești

