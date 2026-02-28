- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Tarife majorate pentru navetiști pe mai multe rute din Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
microbuze
Foto cu caracter ilustrativ

Navetiștii de pe mai multe rute din județul Prahova vor plăti mai mult pentru un bilet de călătorie. Consiliul Județean a aprobat majorarea tarifelor pentru transportul județean pe loturile 4 și 9. Noile tarife intră în vigoare la 1 martie 2026.

- Publicitate -

Decizia a fost aprobată la ultima ședință a Consiliului Județean Prahova din februarie și vizează ajustarea tarifelor pentru cursele regulate pe anumite rute.

Pentru lotul 4, operatorul SC Chivăran Com a solicitat majorarea tarifului de la 0,30 lei/km/loc fără TVA la 0,33 lei/km/loc fără TVA.

- Publicitate -

Pentru lotul 9, Asocierea SC Betels SRL – SC Brandy Prahova SRL – MCF Impex Producție Construcții Import Export, prin liderul SC Betels SRL, a cerut creșterea tarifului de la 0,28 lei/km/loc fără TVA la 0,33 lei/km/loc fără TVA.

tarife transport prahova

Tariful de 0,33 lei/km/loc fără TVA este perceput încă de anul trecut pe alte rute din Prahova. (Detalii AICI).

Cât vor costa biletele de călătorie

Mai jos sunt câteva exemple de tarife aplicabile pe rutele vizate de majorare.

- Publicitate -
  • Ploiești – Terminal Nord (strada Găgeni) – Vălenii de Munte – Autogară: 15 lei
  • Vălenii de Munte – Starchiojd – Școala Lacurele: 15 lei
  • Vălenii de Munte – Drajna de Jos – centru: 3,50 lei
  • Vălenii de Munte – Cerașu – Slon – Pod Slon: 12,50 lei

 

  • Drajna de Jos – Cerașu – Slon – Pod Slon: 9,50 lei
  • Ploiești – Terminal Gara de Sud – Poienarii Burchii – Tătărăi – intersecție: 19 lei
  • Ploiești – Gorgota – Potigrafu – școală: 7,50 lei
  • Ploiești – Terminal Nord (strada Găgeni) – Gornet – La Troiță: 15 lei
  • Ploiești – Terminal Nord (strada Găgeni) – Lipănești – Fostul Complex: 8 lei

Detalii cu privire la noile tarife aprobate AICI.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă mărțișoarele la Ploiești. În centrul orașului sunt două târguri

Corina Matei Corina Matei -
Joi, 26 februarie 2026, în centrul Ploieștiului s-au deschis...

Cine este omul care a strâns „cotizațiile” de la petrecerea șefului PNL Prahova

Marius Nica Marius Nica -
Bogdan Chelan, secretarul general al PNL Prahova, este șeful...

Ploiești fără păcănele. Ce spun organizatorii de jocuri de noroc: Efectul de protejare e doar iluzoriu!

Corina Matei Corina Matei -
Noua măsură legislativă care dă posibilitatea administrațiilor locale de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -