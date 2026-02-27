Au început lucrările de astupare a gropilor în Ploiești

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat vineri că au demarat lucrările de astupare a gropilor din municipiu.

Cu câteva zile înainte de termenul inițial anunțat, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat demararea lucrărilor pentru astuparea gropilor din municipiu.

Potrivit edilului, într-o primă etapă sunt vizate lucrări pentru astuparea a peste 80 de gropi, dar și turnarea de covoare asfaltice pe șase străzi din municipiu.

„Suntem pe strada Cameliei, aproape de Complex Nord, în zona pieței de la Nord. De ieri au început lucrările de reparații la străzi și aș vrea să vă ofer câteva explicații cu privire la ceea ce se va întâmpla și care vor fi etapele de lucru.

În acest moment avem un buget disponibil, dar limitat legal, de 400.000 de lei. Este vorba de aproape 100.000 de euro, până la adoptarea bugetului de stat și a bugetului local. În prezent, pe comanda transmisă constructorilor, avem puțin peste 80 de locuri unde se va interveni săptămâna viitoare, plus alte șase zone unde vor fi turnate covoare asfaltice”, a declarat Polițeanu.

Primarul a precizat că își dorește ca bugetul pentru asfaltări în 2026 să ajungă la 3 milioane de euro, ceea ce ar însemna triplarea fondurilor alocate pentru reparații stradale față de anul trecut.

