Ploiești, fără păcănele! Polițeanu: ”Pierderile pentru Primărie ar fi minime”

Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, în contextul în care primăriile au primit dreptul de la Guvern de a interzice funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul lor.

- Publicitate -

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că va propune la următoarea ședință ordinară a Consiliului Local, din luna martie, un proiect privind scoaterea păcănelelor în afara municipiului.

Detalii aici: Primarul Polițeanu anunță interzicerea păcănelelor în Ploiești, după campania Observatorul Prahovean

- Publicitate -

La rândul lor, cei mai mulți consilieri locali au declarat public că sunt de acord cu această inițiativă.

În ceea ce privește eventualele pierderi financiare ale Primăriei Ploiești, edilul Polițeanu a declarat pentru Observatorul Prahovean că acestea sunt minimale.

„Primăria nu încasează niciun leu din taxele speciale pe care le plătesc administratorii sălilor de jocuri de noroc. Aceste sume se duc integral la buget”, a precizat Polițeanu.

Citește și Ploiești fără păcănele. Ce spun organizatorii de jocuri de noroc: Efectul de protejare e doar iluzoriu!

- Publicitate -

Primăria încasează doar impozite pe clădirile în care funcționează păcănelele, care de obicei sunt închiriate, și câteva taxe de funcționare, care nu reprezintă însă decât sume foarte mici.

Observatorul Prahovean a lansat și un sondaj pe această temă, la care puteți participa aici:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>