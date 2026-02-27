Mădălina Lupea și-a dat demisia din Consiliul Județean Prahova

Consilierul județean Mădălina Lupea (PNL) și-a dat demisia din Consiliul Județean Prahova, după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate.

Mădălina Lupea a anunțat ieri, la finalul ședinței Consiliului Județean Prahova, că își dă demisia din funcția de ales județean.

„Ieri mi-am dat demisia din funcția de consilier județean și am anunțat la finalul ședinței Consiliului Județean că le mulțumesc colegilor și aparatului de specialitate pentru colaborarea de aproape șase ani”, a declarat Mădălina Lupea.

Demisia ar urma să intre în vigoare la data de 1 martie 2026. La începutul lunii februarie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de Mădălina Lupea în dosarul cu Agenția Națională de Integritate (ANI).

În decembrie 2022, ANI a anunțat că Mădălina Lupea „se află în incompatibilitate, începând cu 15 iunie 2021, întrucât exercită simultan cu funcția de consilier județean și o funcție contractuală de conducere în cadrul unei societăți de interes național cu sediul în mun. Ploiești (n.r. Conpet), încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ”.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție

„Respinge cererea de suspendare a judecării cauzei formulată de recurenta-reclamantă. Respinge recursul formulat de recurenta-reclamantă Lupea Ioana Mădălina împotriva încheierii din 8 octombrie 2024 și a sentinței nr. 32 din 4 februarie 2025 pronunțate de Curtea de Apel Ploiești – Secția de contencios administrativ și fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunțată astăzi, 5 februarie 2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.”

Reamintim faptul că Mădălina Lupea a fost subprefect în perioada 2014–2017 și a deținut funcția de prefect al județului Prahova în perioada 2017–2019.