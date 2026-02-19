- Publicitate -
Mitică Apostol, cartierul din Ploiești uitat sub nămeți de autorități. Oamenii s-au deszăpezit singuri

Autor: Bianca Ionescu
strada cartier mitica apostol

Ninsoarea din noaptea de 17 spre 18 februarie 2026 a afectat cartierul Mitică Apostol, unde, pe parcursul zilei de miercuri, mai multe străzi au rămas acoperite cu zăpadă.

În timp ce pe DN1A, drumul care taie cartierul în două, s-a circulat fără probleme, străzile lăturalnice din Mitică Apostol păreau desprinse din alt peisaj. Aici, utilajele de deszăpezire nu și-au făcut apariția, singurele zone curățate fiind cele unde locatarii, rămași fără alternative, și-au croit singuri drum prin zăpadă.

Zăpada a fost tasată de mașini și drumurile erau aproape inaccesibile. Deplasările, inclusiv cele către locuințe, se realiza cu dificultate. Gropile din asfalt erau greu de identificat, fiind acoperite de zăpadă, ceea ce a crescut considerabil riscul de avarii.

Pe strada Viilor, un copac căzut a blocat parțial drumul, fără ca situația să fie remediată pe parcursul zilei de miercuri. Un caz similar a fost sesizat și pe strada Plutelor, unde un alt arbore a căzut direct peste trotuar. Resturile acestuia au tăiat accesul pietonilor și au pus în pericol mașinile parcate în zonă.

În lipsa intervențiilor, locuitorii reclamă că au fost nevoiți să găsească soluții pentru a-și asigura accesul.

