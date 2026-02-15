Cu cât au crescut, în 2026, tarifele din cimitirele din Ploiești

Tarifele anuale pentru locurile de veci din Ploiești au fost actualizate în 2026 cu 7,3%, procent care reflectă rata inflației din 2025.

În cimitirele Mihai Bravu, Eternitatea și Bolovani, tariful anual pentru un mormânt a crescut în 2026 de la 58 de lei/an la 62 de lei/an, ca urmare a actualizării cu rata inflației.

În Cimitirul Viișoara, tariful practicat este de 95 de lei/an, față de 89 de lei/an în 2025. Tot ca urmare a ratei inflației, există creșteri de tarif inclusiv pentru cel de-al doilea mormânt și cel de-al treilea mormânt.

Anumite categorii de persoane beneficiază în continuare de gratuitate pentru primul mormânt. (Detalii AICI).

Cât costă concesionarea unui loc de veci în 2026

Cimitirele Mihai Bravu și Eternitatea

primul mormânt – 62 de lei/an

al II-lea mormânt – 76 lei/an

de la al III-lea mormânt – 95 de lei/an

Cimitirul Bolovani

primul mormânt – 62 de lei/an

al II-lea mormânt – 95 de lei/an

de la al III-lea mormânt – 98 lei/an

Cimitirul Viișoara

primul mormânt – 95 lei/an

al II-lea mormânt – 108 lei/an

de la al III-lea mormânt – 123 lei/an

Cine beneficiază de gratuitate

Potrivit SGU Ploiești, protecția socială se acordă:

pensionarilor cu venituri mai mici decât salariul minim pe economie;

persoanelor fără venituri;

persoanelor care beneficiază de indemnizație de handicap.

Gratuitatea se aplică pentru primul mormânt.

Tarife pentru al II-lea mormânt – beneficiari de protecție socială

Cimitirul Mihai Bravu/ Eternitatea – 35 lei/an

Cimitirul Bolovani – 43 lei/an

Cimitirul Viișoara – 49 lei/an

Tarife pentru al III-lea mormânt

Cimitirul Mihai Bravu/Eternitatea – 95 lei/an

Cimitirul Bolovani – 98 lei/an

Cimitirul Viișoara – 123 lei/an

Cum se calculează numărul de morminte

Potrivit SGU, pentru un loc de clasă I, cu o suprafață de 9 (nouă) metri pătrați sau mai mare, numărul de morminte rezultă prin împărțirea suprafeței concesionate la 4,5 metri pătrați (suprafața unui mormânt).

Tariful pentru al II-lea și al III-lea mormânt concesionat sau moștenit este valabil numai în cadrul aceluiași cimitir.

Protecția socială a fost actualizată cu indicele de inflație al anului 2025 – 7,3%, potrivit reprezentanților SGU Ploiești.