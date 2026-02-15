- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Cu cât au crescut, în 2026, tarifele din cimitirele din Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
cimitir Ploiesti
Foto cu caracter ilustrativ

Tarifele anuale pentru locurile de veci din Ploiești au fost actualizate în 2026 cu 7,3%, procent care reflectă rata inflației din 2025. 

- Publicitate -

Din articol

În cimitirele Mihai Bravu, Eternitatea și Bolovani, tariful anual pentru un mormânt a crescut în 2026 de la 58 de lei/an la 62 de lei/an, ca urmare a actualizării cu rata inflației.

În Cimitirul Viișoara, tariful practicat este de 95 de lei/an, față de 89 de lei/an în 2025. Tot ca urmare a ratei inflației, există creșteri de tarif inclusiv pentru cel de-al doilea mormânt și cel de-al treilea mormânt.

- Publicitate -

Anumite categorii de persoane beneficiază în continuare de gratuitate pentru primul mormânt. (Detalii AICI).

Cât costă concesionarea unui loc de veci în 2026

Cimitirele Mihai Bravu și Eternitatea

  • primul mormânt – 62 de lei/an
  • al II-lea mormânt – 76 lei/an
  • de la al III-lea mormânt – 95 de lei/an

Cimitirul Bolovani

  • primul mormânt – 62 de lei/an
  • al II-lea mormânt – 95 de lei/an
  • de la al III-lea mormânt – 98 lei/an

Cimitirul Viișoara

  • primul mormânt – 95 lei/an
  • al II-lea mormânt – 108 lei/an
  • de la al III-lea mormânt – 123 lei/an

tarif mormant

Cine beneficiază de gratuitate

Potrivit SGU Ploiești, protecția socială se acordă:

  • pensionarilor cu venituri mai mici decât salariul minim pe economie;
  • persoanelor fără venituri;
  • persoanelor care beneficiază de indemnizație de handicap.

Gratuitatea se aplică pentru primul mormânt.

- Publicitate -

Tarife pentru al II-lea mormânt – beneficiari de protecție socială

  • Cimitirul Mihai Bravu/ Eternitatea – 35 lei/an
  • Cimitirul Bolovani – 43 lei/an
  • Cimitirul Viișoara – 49 lei/an

Tarife pentru al III-lea mormânt

  • Cimitirul Mihai Bravu/Eternitatea – 95 lei/an
  • Cimitirul Bolovani – 98 lei/an
  • Cimitirul Viișoara – 123 lei/an

Cum se calculează numărul de morminte

Potrivit SGU, pentru un loc de clasă I, cu o suprafață de 9 (nouă) metri pătrați sau mai mare, numărul de morminte rezultă prin împărțirea suprafeței concesionate la 4,5 metri pătrați (suprafața unui mormânt).

Tariful pentru al II-lea și al III-lea mormânt concesionat sau moștenit este valabil numai în cadrul aceluiași cimitir.

Protecția socială a fost actualizată cu indicele de inflație al anului 2025 – 7,3%, potrivit reprezentanților SGU Ploiești.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Pentru ce a fost proiectat Sistemul Antigrindină și de ce a fost oprit, în 2025, în România. Va fi repornit în 2026?

Corina Matei Corina Matei -
Pentru a aduce o serie de clarificări cu privire...

Dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori în Prahova: zeci de plopi doborâți lângă calea ferată

Oana Stoica Oana Stoica -
O situație incredibilă a ieșit la iveală în județul...

România a intrat în recesiune tehnică. Economist: „Nu suntem în criză, dar e un semnal de alarmă”

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 13 februarie 2026, Institutul Național de Statistică (INS)...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -