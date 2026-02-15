Cu cât au crescut, în 2026, tarifele din cimitirele din Ploiești

Tarifele anuale pentru locurile de veci din Ploiești au fost actualizate în 2026 cu 7,3%, procent care reflectă rata inflației din 2025.
În cimitirele Mihai Bravu, Eternitatea și Bolovani, tariful anual pentru un mormânt a crescut în 2026 de la 58 de lei/an la 62 de lei/an, ca urmare a actualizării cu rata inflației.
În Cimitirul Viișoara, tariful practicat este de 95 de lei/an, față de 89 de lei/an în 2025. Tot ca urmare a ratei inflației, există creșteri de tarif inclusiv pentru cel de-al doilea mormânt și cel de-al treilea mormânt.
Anumite categorii de persoane beneficiază în continuare de gratuitate pentru primul mormânt. (Detalii AICI).
Cât costă concesionarea unui loc de veci în 2026
Cimitirele Mihai Bravu și Eternitatea
- primul mormânt – 62 de lei/an
- al II-lea mormânt – 76 lei/an
- de la al III-lea mormânt – 95 de lei/an
Cimitirul Bolovani
- primul mormânt – 62 de lei/an
- al II-lea mormânt – 95 de lei/an
- de la al III-lea mormânt – 98 lei/an
Cimitirul Viișoara
- primul mormânt – 95 lei/an
- al II-lea mormânt – 108 lei/an
- de la al III-lea mormânt – 123 lei/an
Cine beneficiază de gratuitate
Potrivit SGU Ploiești, protecția socială se acordă:
- pensionarilor cu venituri mai mici decât salariul minim pe economie;
- persoanelor fără venituri;
- persoanelor care beneficiază de indemnizație de handicap.
Gratuitatea se aplică pentru primul mormânt.
Tarife pentru al II-lea mormânt – beneficiari de protecție socială
- Cimitirul Mihai Bravu/ Eternitatea – 35 lei/an
- Cimitirul Bolovani – 43 lei/an
- Cimitirul Viișoara – 49 lei/an
Tarife pentru al III-lea mormânt
- Cimitirul Mihai Bravu/Eternitatea – 95 lei/an
- Cimitirul Bolovani – 98 lei/an
- Cimitirul Viișoara – 123 lei/an
Cum se calculează numărul de morminte
Potrivit SGU, pentru un loc de clasă I, cu o suprafață de 9 (nouă) metri pătrați sau mai mare, numărul de morminte rezultă prin împărțirea suprafeței concesionate la 4,5 metri pătrați (suprafața unui mormânt).
Tariful pentru al II-lea și al III-lea mormânt concesionat sau moștenit este valabil numai în cadrul aceluiași cimitir.
Protecția socială a fost actualizată cu indicele de inflație al anului 2025 – 7,3%, potrivit reprezentanților SGU Ploiești.