Ce promite Primăria Ploiești cu 43,5 milioane de euro fonduri europene: șosea nouă între gări și centru pietonal modern

Primăria Ploiești are în derulare patru proiecte majore pentru infrastructura rutieră, finanțate din fonduri europene. Valoarea cumulată depășește 217 milioane lei (aproximativ 43,5 milioane euro) și vizează realizarea unei noi șosele pe tronsonul Gara de Vest – Gara de Sud, reabilitarea tramei stradale în zona centrală, dar și reducerea aglomerației din intersecții.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean vă prezintă stadiul proiectelor cu finanțare europeană privind infrastrutura rutieră aflate în implementare la nivelul municipiului.

O nouă șosea pentru legătura Gara de Sud – Gara de Vest

Unul dintre cele mai importante obiective este îmbunătățirea mobilității prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest, inclusiv reabilitarea domeniului public și a piețelor din zona gărilor. Investiția, în valoare de 87.316.872,30 lei, a fost redepusă pentru finanțare.

- Publicitate -

Noua arteră va facilita conexiunea dintre cele două noduri feroviare ale orașului și va reduce timpii de deplasare, dar și presiunea asupra principalelor artere – Bulevardul Independenței, Bulevardul Republicii și Șoseaua Vestului. (Detalii AICI).

Piste pentru biciclete, zone verzi și de odihnă în centrul Ploieștiului

Pentru centrul orașului sunt propuse două proiecte de pietonizare și introducere a traficului controlat, dedicate pietonilor și bicicliștilor. Primul are o valoare de 65.645.975,30 lei, iar al doilea se ridică la 56.218.024,57 lei. Ambele se află în evaluare, potrivit informațiilor furnizate de administrația locală. (Detalii AICI).

Intervențiile prevăd:

- Publicitate -

piste pentru biciclete pe rutele prioritare;

puncte de bike-sharing;

amenajarea de zone verzi, spații de odihnă și spații comerciale moderne;

iluminat ornamental și rețea Wi-Fi publică.

modernizarea infrastructurii rutiere și a elementelor urbane, prin repararea carosabilului și trotuarelor (fisuri, denivelări, crăpături), uniformizarea pavajelor, modernizarea sistemului de iluminat (inclusiv iluminat ornamental) și actualizarea rețelelor de utilități;

benzi speciale pentru transportul public în zomun

Obiectivul proiectului este atât fluidizarea circulației, cât și crearea unui spațiu urban atractiv pentru petrecerea timpului liber și organizarea de evenimente.

Sistem inteligent de monitorizare pentru intersecții

Un alt demers important îl reprezintă implementarea unui sistem inteligent de gestionare a traficului pentru 41 de intersecții din municipiu.

Implementarea proiectului ar conduce la optimizarea semaforizării, cu efect direct asupra reducerii blocajelor și a emisiilor poluante generate de staționările repetate în zona marilor intersecții din municipiu. (Detalii AICI)

- Publicitate -

În următorul episod vom analiza investițiile din fonduri europene destinate domeniului mediului.