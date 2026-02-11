Investiții de 25,5 milioane de euro pentru școlile și liceele din Ploiești, din fonduri europene (II)

Primăria Ploiești vrea să atragă aproape 25,5 milioane de euro din fonduri europene pentru investiții în școli și licee. Suma totală reprezintă valoarea cumulată a proiectelor deja depuse, aflate în diverse stadii de implementare, precum și a celor aflate în curs de depunere.

Construirea de terenuri și săli de sport, reabilitarea termică a clădirilor, dar și renovarea școlilor sunt doar câteva dintre proiectele pentru care municipalitatea încearcă să obțină finanțare europeană. Valoarea totală a proiectelor depășește 25,5 milioane de euro.

Cel mai mare proiect derulat de Primăria Ploiești este la Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Bassarabescu”, cu o valoare de circa 6,7 milioane de euro, pentru mărirea capacității numărului de clase. (Detalii AICI).

În plus, municipalitatea pregătește un proiect separat de aproximativ 12 milioane de euro pentru eficientizarea energetică a mai multor unități de învățământ.

Proiecte pentru liceele din Ploiești

Colegiul Național „Mihai Viteazul” – renovare Aripa Nord – valoare: 11.987.041,10 lei

se caută linie de finanțare pentru continuarea proiectului

– se caută linie de finanțare pentru continuarea proiectului Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” Ploiești – Construire centru / infrastructură educațională

– valoare: 4.603.479,74 lei – în implementare; Au fost transmise referatul și caietul de sarcini necesare pentru demararea achiziției de servicii de consultanță.

Liceul Tehnologic „1 Mai" – Sala de sport – Eficientizare energetică – valoare: 2.156.366,53 lei

– în pregătire documentație / caiet de sarcini.

– în pregătire documentație / caiet de sarcini.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei" – Eficientizare energetică

Valoare: 1.402.174,68 lei – în pregătire documentație / caiet de sarcini.

Valoare: 1.402.174,68 lei – în pregătire documentație / caiet de sarcini.

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza" – Eficientizare energetică – valoare: 4.849.416,35 lei – în pregătire documentație / caiet de sarcini.

Proiecte pentru școlile din Ploiești

Școala Gimnazială „George Coșbuc” – Corp C2 – Renovare clădire – valoare: 4.256.630,98 lei – lucrări în curs de execuție

Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Bassarabescu” – Construire / modernizare / extindere infrastructură educațională – valoare 33.388.995,74 lei – admis în urma etapei de evaluare;

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri” – Construire / modernizare teren de sport/dotare – valoare: 2.255.357,48 lei – admis în urma etapei de evaluare.

Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” – Construire / modernizare teren de sport/dotare

valoare: 2.492.197,94 lei – proiect declarat admis în urma etapei de evaluare.

Proiect care va fi depus spre finanțare

Programul South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings – (evaluare / pregătire documentație) – valoare totală: 60.151.585,21 lei. Unități incluse: Școala Gimnazială H.M. Berthelot, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Școala Primară nr. 22, Grădinițele Crai Nou, nr. 30, nr. 33 și Grădinița și Creșa nr. 39.

Pentru mii de elevi din Ploiești, aceste proiecte pot însemna școli mai sigure, mai moderne și condiții mai bune de învățare, dacă finanțările vor fi obținute și lucrările duse la capăt.

În următorul episod vom analiza investițiile din fonduri europene în domeniul infrastructurii rutiere.