Cum sunt cheltuiți peste 250 de milioane de euro fonduri europene la Ploiești. Investițiile din spitale (I)

Municipiul Ploiești gestionează, în prezent, zeci de proiecte finanțate din bani europeni. Valoarea totală a acestora depășește 250 de milioane de euro. Observatorul Prahovean va publica, începând de astăzi, o serie de articole privind investițiile din fonduri europene, capitol la care fosta administrație a rămas repetentă. În primul episod analizăm ce se întâmplă în sistemul public de sănătate.

- Publicitate -

Proiecte cu finanțare europeană la Spitalul de Pediatrie Ploiești

La Spitalul de Pediatrie Ploiești, în cursul anului 2025, au fost finalizate două proiecte, unul legat strict de reducerea infecțiilor nosocomiale, dar și de modernizarea ambulatoriului:

Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul de Pediatrie Ploiești. Proiectul este finalizat și a fost finanțat prin PNRR, prin Ministerul Sănătății, având o valoare totală de 17.854.410,07 lei. Acesta a constat în achiziționarea de echipamente necesare pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale.

Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii ambulatorii existente din Spitalul de Pediatrie Ploiești – valoare totală: 7.270.167,75 lei. Proiectul a fost finalizat și a constat în achiziționarea de dotări și echipamente pentru ambulatoriu și secția de radiologie.

Sisteme informatice și infrastructura digitală pentru Spitalul de Pediatrie Ploiești – valoare totală: 2.932.886,40 lei. Contract de achiziție pentru Sistemul Informatic Integrat (software și hardware), aflat în derulare.

Proiecte europene la Spitalul Municipal Ploiești

Alte două proiecte majore, cu finanțare prin PNRR, au vizat Spitalul Municipal Ploiești:

- Publicitate -

Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiești – valoare totală: 14.645.964 lei. Proiectul a vizat achiziționarea de echipamente pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale.

Sisteme informatice și infrastructura digitală pentru Spitalul Municipal Ploiești – valoare totală: 2.932.886,40 lei. Contract de achiziție pentru Sistemul Informatic Integrat (software și hardware), aflat în derulare.

În total, cele două spitale aflate în subordinea Consiliului Local Ploiești au beneficiat de proiecte cu finanțare europeană în valoare de aproximativ 9,2 milioane de euro, un pas important într-un oraș în care spitalele funcționează încă în clădiri vechi, cu risc seismic.

În următorul episod vom analiza investițiile din fonduri europene în domeniul Educației.