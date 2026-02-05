Cum vrea Primăria să schimbe centrul Ploieștiului

Primăria Ploiești a demarat procesul de elaborare a unor noi regulamente pentru zona centrală a orașului. În paralel, municipalitatea pregătește proiecte cu finanțare europeană care includ soluții de trafic, piste de biciclete, spații verzi, dar și zone dedicate comerțului și evenimentelor. Demersul vine în contextul unei inițiative a antreprenorilor din zona centrală și a unei arhitecte prezentată recent de Observatorul Prahovean.

Pentru realizarea regulamentului de estetică urbană și mobilier urban, municipalitatea a încheiat un contract cu S.C. Urban Innovation SRL, în valoare de 138.000 de lei, fără TVA. Regulile vor fi aplicate atât în zona centrală, cât și pe Bulevardul Independenței.

În paralel, Primăria pregătește un regulament separat pentru activitățile de alimentație publică din centrul orașului, cu o valoare estimată de 110.000 de lei, fără TVA.

Piste de biciclete, spații verzi și zone de odihnă

Totodată, municipalitatea are în implementare două proiecte cu finanțare europeană pentru modernizarea centrului orașului.

Reabilitarea tramei stradale, amenajarea de piste pentru biciclete, modernizarea spațiilor verzi, dar și crearea de zone de odihnă și spații pentru spectacole sunt doar cîteva dintre propuneri. (Detalii AICI).

Pentru aceste proiecte, documentația urmează să fie publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar procedura pentru execuția lucrărilor va fi lansată în perioada următoare.

Consultarea publică pentru noile regulamente

Primăria a lansat o consultare publică pentru noile regulamente. Ploieștenii și agenții economici pot transmite propuneri și observații prin intermediul unui formular online.

„În paralel, lansăm o consultare publică suplimentară, printr-un formular deschis tuturor celor interesați de centrul orașului.

Aceasta nu înlocuiește etapele oficiale, ci ne ajută să strângem din timp idei, probleme și propuneri, pe care vrem să le discutăm aplicat la începutul lunii martie, într-o întâlnire publică la Primărie.

Link formular: https://ploiesti.ro/consultare/anunt-invitatie-la-dezbatere-publica-privind-elaborarea-unor-regulamente-zona-centrala/

Termenul pentru completare formular: 15 februarie, ora 23:59”, a precizat Primăria Ploiești.

O arhitectă din Ploiești unește antreprenorii pentru a readuce la viață centrul orașului

Reamintim că Andra Georgescu, o arhitectă din Ploiești, a decis să sprijine antreprenorii care au mici afaceri în centrul orașului.

Împreună cu ei a demarat un proiect care are ca scop revitalizarea centrului Ploieștiului: „Centrul Ploieștiului pas cu pas”. Demersul a fost inițiat și din dorința Andrei de a pregăti un loc safe, în care copilul ei, în vârstă de 11 ani acum, să poată ieși atunci când va crește. Observatorul Prahovean i-a publicat povestea aici: