Cum vrea Primăria să schimbe centrul Ploieștiului

Primăria Ploiești a demarat procesul de elaborare a unor noi regulamente pentru zona centrală a orașului. În paralel, municipalitatea pregătește proiecte cu finanțare europeană care includ soluții de trafic, piste de biciclete, spații verzi, dar și zone dedicate comerțului și evenimentelor. Demersul vine în contextul unei inițiative a antreprenorilor din zona centrală și a unei arhitecte prezentată recent de Observatorul Prahovean.
Pentru realizarea regulamentului de estetică urbană și mobilier urban, municipalitatea a încheiat un contract cu S.C. Urban Innovation SRL, în valoare de 138.000 de lei, fără TVA. Regulile vor fi aplicate atât în zona centrală, cât și pe Bulevardul Independenței.
În paralel, Primăria pregătește un regulament separat pentru activitățile de alimentație publică din centrul orașului, cu o valoare estimată de 110.000 de lei, fără TVA.
Piste de biciclete, spații verzi și zone de odihnă
Totodată, municipalitatea are în implementare două proiecte cu finanțare europeană pentru modernizarea centrului orașului.
Reabilitarea tramei stradale, amenajarea de piste pentru biciclete, modernizarea spațiilor verzi, dar și crearea de zone de odihnă și spații pentru spectacole sunt doar cîteva dintre propuneri. (Detalii AICI).
Pentru aceste proiecte, documentația urmează să fie publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar procedura pentru execuția lucrărilor va fi lansată în perioada următoare.
Consultarea publică pentru noile regulamente
Primăria a lansat o consultare publică pentru noile regulamente. Ploieștenii și agenții economici pot transmite propuneri și observații prin intermediul unui formular online.
„În paralel, lansăm o consultare publică suplimentară, printr-un formular deschis tuturor celor interesați de centrul orașului.
Aceasta nu înlocuiește etapele oficiale, ci ne ajută să strângem din timp idei, probleme și propuneri, pe care vrem să le discutăm aplicat la începutul lunii martie, într-o întâlnire publică la Primărie.
Link formular: https://ploiesti.ro/consultare/anunt-invitatie-la-dezbatere-publica-privind-elaborarea-unor-regulamente-zona-centrala/
Termenul pentru completare formular: 15 februarie, ora 23:59”, a precizat Primăria Ploiești.
O arhitectă din Ploiești unește antreprenorii pentru a readuce la viață centrul orașului
Reamintim că Andra Georgescu, o arhitectă din Ploiești, a decis să sprijine antreprenorii care au mici afaceri în centrul orașului.
Împreună cu ei a demarat un proiect care are ca scop revitalizarea centrului Ploieștiului: „Centrul Ploieștiului pas cu pas”. Demersul a fost inițiat și din dorința Andrei de a pregăti un loc safe, în care copilul ei, în vârstă de 11 ani acum, să poată ieși atunci când va crește. Observatorul Prahovean i-a publicat povestea aici:
Nu sunt de acord. Centrul și bulevardul au fost reabilitate de cel puțin trei ori de la revoluție. Avem străzi fără apă, fără canalizare, neasfaltate. Acolo locuiesc cetățeni ai orașului nu cetățeni de mâna a doua. Realizați un oraș cât de cât decent pentru toți ploieștenii și după aceea să umblați la briz-briz-uri de PR. Ce vreți acum este doar pregătirea pentru paranghelii. În loc să amenajați bulevardul (a câta oară) mai bine vă ocupați de o legătură decentă la 4 benzi Gară Vest Gară de sud cu o ramură spre Barieră București. După aceea puteți și închide bulevardul. Realizați ieșiri decente din oraș la Lidl Vest și Târgoviște, parcă sunt dintr-un sat uitat: noroaie, benzi puține, aglomerație cu poluare. Realizați o legătură decentă Spitalul Județean de-a lungul Dâmbului spre partea de sud cu legătură la Gară de sud și autostrada. Degrevați centrul, micșorați poluarea, revitalizați zone uitate din oraș. Centrul va fi mai puțin aglomerat și poluat. Și odată cu el tot orașul. Fiți inteligenți, nu șmecheri!
Unde sa mergi cu bicicleta e si mare rău centrul ,si mai este ceva si anume cum ajungi dintr-un cartier pana in centru cu acea bicicleta.