O arhitectă din Ploiești unește antreprenorii pentru a readuce la viață centrul orașului

Andra Georgescu, o arhitectă din Ploiești, a decis să sprijine antreprenorii care au mici afaceri în centrul orașului. Împreună cu ei a demarat un proiect care are ca scop revitalizarea centrului Ploieștiului: „Centrul Ploieștiului pas cu pas”. Demersul a fost inițiat și din dorința Andrei de a pregăti un loc safe, în care copilul ei, în vârstă de 11 ani acum, să poată ieși atunci când va crește.

- Publicitate -

Imboldul: Un clip al antreprenorului Cătălin Dragomir, proprietarul Crazy Bubble, postat pe Facebook

Scânteia care i-a dat Andrei Georgescu imboldul de a porni acest demers a fost un clip al lui Cătălin Dragomir, proprietarul Crazy Bubble, din data de 24 ianuarie 2026.

Puteți viziona clipul lui Cătălin Dragomir AICI

- Publicitate -

Andra a văzut clipul și, în secunda doi, a simțit că poate ajuta. „Am văzut postarea. Și eu aveam impresia că orașul este gol și că, totuși, putem să facem ceva cu el…”, povestește ea.

„Eu, fiind arhitect, la mine vin majoritatea să le fac regândirea spațiului, să fie mai vizibil, să atragă mai mulți clienți… De-asta m-am gândit să îmi adun foștii clienți, și pe cei actuali, și să ne gândim împreună ce putem face să reînviem actualul spațiu prin oameni”, spune arhitecta.

A postat pe Facebook ce are de gând să facă și, imediat, postarea sa s-a viralizat.

- Publicitate -

Puteți vedea postarea inițială a Andrei Georgescu AICI

În nici o săptămână, Andra a adunat deja, într-un grup de Whatsapp, 14 antreprenori care au mici afaceri în centru. Aceștia vor să se unească, să comunice, să-și facă promovare între ei și să reușească să facă din centrul Ploieștiului un centru de oraș viu, cum este în București, în Brașov sau în Craiova.

„Vreau să aduc oamenii împreună. Prin meseria mea, pentru că eu am legătură cu autoritățile, merg zi de zi la DSP, la SGU, la Primărie, la Urbanism, peste tot… m-am gândit că eu pot să fiu vocea lor”, spune Andra Georgescu. „Asta pro-bono, din partea mea. Pentru că eu sunt ploieștean și pentru că îmi doresc să ies și eu într-un centru viu al orașului. Vreau să ies și să-mi placă să ies în oraș, în Ploiești”, mai adaugă ea.

- Publicitate -

Și a postat pe social media ideea ei. „Am zis să încerc, iar ecoul a fost „Wow!”. Am peste 20.000 de vizualizări la demararea inițiativei”, mărturisește arhitecta.

Ce oameni i s-au alăturat Andrei Georgescu până acum

În ceea ce privește oamenii care i s-au alăturat, Andra spune că sunt antreprenori din HoReCa dar nu numai. Sunt, de exemplu, și oameni care organizează evenimente.

„Aceștia pot veni în jurul cafenelelor, al restaurantelor, și pot face evenimente care ar putea dezvolta centrul orașului”, spune arhitecta.

- Publicitate -

Oamenii sunt interesați de această inițiativă a Andrei. Ei vor să-și reamenajeze, să-și ia aprobări, să-și facă vizibilitate, să-și facă semnalizare pentru a atrage mai mulți clienți. Și aici intervine arhitectul care îi sprijină în ceea ce-și doresc pentru business-urile proprii.

„Am spirit civic, vreau să-i ajut, pentru că sunt ploieșteancă și pentru că îmi doresc și eu să avem un centru al orașului atractiv”, explică Andra Georgescu.

„Deja avem sprijinul arhitectei șefe a Primăriei Ploiești, Roxana Pandele. (…) I-a plăcut foarte mult ideea. A spus că ne sprijină, că ne susține punctul de vedere în fața domnului primar”, afirmă arhitecta. Ea consideră că se bucură de acest sprijin deoarece Roxana Pandele este arhitectă și, mai mult decât atât, este plecată din rândul lor, al arhitecților, și ea își dorește ca Ploieștiul să renască.

- Publicitate -

Primul pas este o întâlnire, în jurul unei „mese rotunde”, între antreprenori și autorități. „Vrem să facem o întâlnire între acești antreprenori, autorități și domnul primar. Dragoș Măchițescu de la SGU, ni s-a alăturat din proprie inițiativă. Și este foarte bine pentru că avem nevoie de sprijinul lui. Cei de la DSP cred că vor fi de acord…”, explică Andra modul în care ea vede o primă întâlnire-discuție pentru reanimarea centrului Ploieștiului.

Idei bune, cu bani puțini, pentru o primă fază a revitalizării centrului Ploieștiului

Ceea ce Andra a identificat ca fiind o nevoie esențială a micilor afaceri din centrul Ploieștiului, este aceea ca Primăria să amenajeze câteva toalete publice. „Avem câteva idei care nu aduc cheltuieli foarte mari. În primul rând ar fi nevoie de câteva toalete publice astfel încât cafenelele să nu mai fie doar „to go”. În acest fel să poți sta la cafenea, să putem amenaja câteva mese afară…”, este o primă idee.

Apoi ar fi nevoie de o igienizare, de un iluminat public corespunzător pentru că, în centru, după lăsarea întunericului, chiar dacă e ora 17:00, iarna, îți este teamă să treci prin zona Parcului Nichita Stănescu, de exemplu.

- Publicitate -

Este nevoie, și la primărie este în lucru deja, un plan HoReCa pentru Ploiești. „Este nevoie, de exemplu, ca avizarea teraselor vara să se facă mult mai ușor”, spune Andra Georgescu, pentru că, la momentul de față, procedura este greoaie și dacă vrei să pui două mese afară, în fața cafenelei.

„M-am gândit că, știind mersul lucrurilor, aș putea fi o pârghie pentru antreprenorii care vor să transforme Ploieștiul. Aș putea fi o voce care ar fi ascultată”, spune arhitecta.

Primăria Ploiești are în plan o „redesenare” a centrului Ploieștiului și Andra consideră că demersul ei vine în completarea proiectului municipalității. „Ce facem noi, nu anulează ce fac ei. Noi ne gândeam să revitalizăm centrul prin oameni, ei vor să vină cu infrastructura. Ceea ce este minunat”, spune Andra Georgescu.

- Publicitate -

Cine este Andra Georgescu

Andra Georgescu este arhitecta care vrea să vină și să ajute antreprenorii din HoReCa pentru ca, împreună, să redea viața centrului Ploieștiului.

Subliniază faptul că demersul lor nu are nicio legătură cu politicul, este vorba doar de spiritul civic. „Orice partid este invitat să ne sprijine, să ni se alăture. Nu facem diferențe. Vrem ca tot acest demers să fie doar pentru oraș. Să ne unim doar pentru Ploiești”.

Speră din suflet ca lucrurile să se pună în mișcare încă din această primăvară. „Sper să ne lase urbanismul să ieșim cu măsuțe afară, cu signalistică… Cei care organizează evenimente vor veni și vor face evenimente în jurul fiecărei cafenele…”

Ideea este, așa cum spune Andra, ca un ploieștean care iese în centrul orașului, să se oprească și să vadă că se întâmplă câte ceva din loc în loc. Sunt locuri în oraș, spune ea, prin ochii unui arhitect, care „sunt degeaba”. Și acestor locuri trebuie să li se dea o utilitate și aceste locuri trebuie să fie în folosul ploieștenilor, într-un fel sau altul.

Sunt mulți oameni care s-au alăturat inițiativei. „Au venit mulți pentru că le place ideea, mai ales că nu-i costă nimic. Nu este vorba de bani, nu este vorba de fonduri. Nu e vorba decât să ne strângem și să facem lucruri împreună”, concluzionează Andra Georgescu.

Inițiativa arhitectei, „Centrul Ploieștiului pas cu pas”, este una care strânge reprezentanți HoReCa și alți oameni de afaceri din Ploiești. Împreună cu autoritățile, aceștia vor încerca să revitalizeze centrul Ploieștiului astfel încât peste puțină vreme, Ploieștiul să se poată lăuda cu un centru frumos, viu, iar tinerii de aici să nu mai fie nevoiți să meargă la București sau la Brașov pentru a se bucura de o cafea bună și de un timp de calitate.