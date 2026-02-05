„Chiul” legal în Consiliul Local Ploiești: ședințe prin Wi-fi, indemnizații întregi și o statistică ținută la sertar

La Ploiești, munca aleșilor locali se poate face „de la distanță”. Nu ca o situație de avarie, ci ca regulă. În sala de ședințe pot fi doar câțiva consilieri. Un fel de telemuncă, în care prezența online este suficientă și fără control când conexiunea la internet a picat. Observatorul Prahovean a solicitat, anul trecut, o situație privind prezența fizică și online la ședințele Consiliului Local.

De peste cinci ani, consilierii locali pot vota online indiferent dacă sunt în oraș, în concediu sau la sute de kilometri distanță. Oficial, participă. Neoficial, lipsesc. Legal, sunt acoperiți de un regulament.

Pandemia a fost pretextul. După ce pericolul sanitar a trecut, la Ploiești nu s-a revenit la normalitate. Din contră: votul online a fost pentru a doua oară certificat prin regulament, astfel încât nimeni să nu mai fie deranjat de obligația banală de a veni la ședințe.

Regulament pentru „chiul” legal

În 2022, cu 25 de voturi din 27, Consiliul Local Ploiești a decis că prezența fizică este opțională. Proiectul, inițiat de fostul primar Andrei Volosevici, a fost adoptat fără jenă, fără dezbatere reală și fără vreo preocupare pentru modul în care este cheltuit banul public.

Textul spune limpede că ședințele se pot desfășura cu „participare fizică a consilierilor”, „în sistem online” sau „mixt”, adică unii consilieri în sală, iar alții unde vor ei.

În traducere liberă, prezența în online nu trebuie justificată în niciun mod. Consilierii nu trebuie să explice de ce lipsesc fizic din sală. Nu trebuie să existe justificări nici dacă „pică netul”, nici dacă sunt în vacanță, nu contează. Regulamentul îi apară.

Există o singură excepție. Singurul care nu poate să lipsească este președintele de ședință.

Câți lipsesc? Informație ținută sub cheie

Observatorul Prahovean a cerut Primăriei Ploiești o centralizare clară a prezenței la ședințe, în format fizic, a aleșilor locali. Din păcate o astfel de statistică nu a fost prezentată nici până azi. Întrebarea legitimă s-a izbit de un răspuns formal.

În decembrie 2025, Primăria a susținut că: „în procesele-verbale se regăsesc informații cu privire la participarea consilierilor locali la ședințele Consiliului Local al Municipiului Ploiești”.

Mai mult, instituția invocă faptul că „procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Ploiești sunt publicate, după aprobare, pe site-ul Municipiului Ploiești, în secțiunea Monitorul Oficial Local, aferentă fiecărei ședințe de consiliu, împreună cu hotărârile adoptate în ședința respectivă”.

Adică transparență prin hârtii împrăștiate, nu prin date clare. Cine vrea adevărul trebuie să piardă zile întregi citind documente. Cine nu, rămâne în ceață. O metodă veche, dar eficientă.

La Senat se poate doar „fizic”

La Senat, participarea online a fost eliminată. Absențele costă: 5% din indemnizația lunară brută, adică aproximativ 950 de lei. (Detalii AICI).

Orice consilier sau Executivul ar putea propune același lucru la Ploiești. Momentan, nimeni nu a inițiat o astfel de inițiativă, privind obligativitatea participării fizic la ședințele Consiliului Local.

Cum ar putea fi altfel în condițiile în care „munca” se poate face de la distanță, iar indemnizațiile nu sunt influențate de votul online, prin Wi-Fi.