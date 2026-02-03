Senatorii nu mai au voie să participe online la ședințe. Prezența fizică este obligatorie

În prima zi a sesiunii parlamentare din 2026, conducerea Senatului României a decis că ședințele de plen se vor desfășura, începând din acest an, cu prezența fizică a senatorilor. Anunțul a fost făcut, în deschiderea acestei ședințe, de Mircea Abrudean, președintele Senatului, scrie Digi24.

Ședințele online au fost desființate, acum, în 2026, și doar în cazul Senatului. Regula nu este valabilă și în cazul Camerei Deputaților. Dacă senatorii nu vor participa fizic la ședință, se consideră absenți și vor fi penalizați.

Penalizarea este în valoare de 5% din indemnizația brută lunară, adică aproximativ 950 de lei.

Regula de participare în sistem hibrid la ședințele Parlamentului a fost instituită în perioada pandemiei. De atunci regulamentul nu a mai fost modificat.

Până acum, senatorii puteau participa și online la majoritatea ședințelor plenului și își exprimau votul pe tabletă, prin intermediul unei aplicații speciale. Această regulă a făcut ca numeroase ședințe să se desfășoare cu sala aproape goală, mai scrie sursa citată.