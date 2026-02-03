- Publicitate -
Observatorul PrahoveanPolitic

Senatorii nu mai au voie să participe online la ședințe. Prezența fizică este obligatorie

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Senat

În prima zi a sesiunii parlamentare din 2026, conducerea Senatului României a decis că ședințele de plen se vor desfășura, începând din acest an, cu prezența fizică a senatorilor. Anunțul a fost făcut, în deschiderea acestei ședințe, de Mircea Abrudean, președintele Senatului, scrie Digi24.

- Publicitate -

Ședințele online au fost desființate, acum, în 2026, și doar în cazul Senatului. Regula nu este valabilă și în cazul Camerei Deputaților. Dacă senatorii nu vor participa fizic la ședință, se consideră absenți și vor fi penalizați.

Penalizarea este în valoare de 5% din indemnizația brută lunară, adică aproximativ 950 de lei.

- Publicitate -

Regula de participare în sistem hibrid la ședințele Parlamentului a fost instituită în perioada pandemiei. De atunci regulamentul nu a mai fost modificat.

Până acum, senatorii puteau participa și online la majoritatea ședințelor plenului și își exprimau votul pe tabletă, prin intermediul unei aplicații speciale. Această regulă a făcut ca numeroase ședințe să se desfășoare cu sala aproape goală, mai scrie sursa citată.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Lovitură de teatru în Prahova. Instanța a declarat ilegal ordinul care oprea antigrindina

Marius Nica Marius Nica -
Ordinul ministrului Agriculturii din 2024, prin care a fost...

Nici taximetristul Mircea, eroul cu Logan galben, nu există. Cum suntem păcăliți cu texte scrise de IA

Marius Nica Marius Nica -
Taximetristul Mircea, care ia cadouri orfanilor, nu există! După...

Alarmant! Copii de 6–7 ani, aduși în comă alcoolică la Pediatria din Ploiești

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Consumul de alcool în rândul copiilor a devenit, din...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -