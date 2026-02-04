Grevă de avertisment în mai multe primării din Prahova

Greva de avertisment din mai multe primării de la nivel național nu va ocoli, marți, 10 februarie, Prahova. Angajații din administrație au mai multe nemulțumiri. La Tomșani, „sunt prea puțini angajați în Primărie ca să mai aibă timp să protesteze”, susține Mihai Pelin, edilul comunei.

Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR) a anunțat oficial declanșarea unei greve de avertisment marți, 10 februarie 2026. (Detalii AICI).

Grevă de avertisment va fi declanșată și în mai multe primării din Prahova, unde angajații sunt membri ai sindicatului SCOR.

Grevă de avertisment la Primăria Măgurele

Pe lista primăriilor din Prahova unde angajații vor protesta cu privire la pachetul de măsuri privind reforma în administrație se numără și cea din Măgurele.

„Va fi o grevă de avertisment la Primăria comunei Măgurele marți, 10 februarie, la fel ca în peste 1.300 de primării din țară.

Ne-am exprimat intenția de a intra în grevă de avertisment dacă nu vom fi invitați la consultări și negocieri reale cu reprezentanții Guvernului, pentru a discuta direct cu premierul Ilie Bolojan reforma din administrația publică și pentru a propune corectări ale unor măsuri considerate profund neconstituționale de către angajații din administrația locală. Aceasta este principala noastră revendicare.

Membrii sindicatului cer alinierea pe grila salarială, prin implementarea unei grile de salarizare unitare, aplicabile tuturor funcțiilor din administrația publică locală, astfel încât principiul „muncă egală, salariu egal” să fie respectat în mod real.

În prezent, există discrepanțe majore între salariile funcționarilor publici care îndeplinesc atribuții similare, situație care generează inechități în rândul personalului din administrația locală. De asemenea, ne exprimăm îngrijorarea față de măsurile ce ar conduce la o ,,jumătate de normă” vizate pentru funcționarul public, ceea ce ar afecta aproximativ 51.000 de salariați la nivelul comunelor.

Pe durata grevei de avertisment se sistează activitatea la nivelul administrației publice între orele 10.00 – 12.00”, ne-a declarat Mihaela-Monica Ionescu, secretar general al Primăriei Comunei Măgurele.

Grevă de avertisment și la Primăria Scorțeni

Grevă de avertisment va fi, pe 10 februarie, și la Primăria Scorțeni, pe fondul nemulțumirilor privind propunerile de reformă în administrație.

„Pe 10 februarie, colegii din Primăria Scorțeni vor face grevă de avertisment, timp de două ore, așa cum a stabilit sindicatul SCOR la nivel național”, a precizat Iulian Barbu, primarul comunei Scorțeni (PNL), care a recunoscut că dacă va fi aprobat pachetul de măsuri în forma actuală vor fi afectați în mod direct angajații din administrația locală.

„La Primăria Scorțeni, dacă se merge pe acest pachet de măsuri, vom fi direct afectați. În organigramă sunt prevăzute 39 de posturi și sunt 31 ocupate”, a precizat edilul comunei Scorțeni.

La Tomșani sunt prea puțini angajați ca să mai protesteze

La Tomșani în schimb nu va fi grevă de avertisment, potrivit primarului comunei, Mihai Pelin (PSD).

„Sunt prea puțini angajați în Primărie ca să mai aibă timp să protesteze. Sunt 20 de angajați cu tot cu Poliție Locală, Bibliotecă, Serviciul de Evidență și pentru transportul școlar”, ne-a declarat Mihai Pelin, primarul comunei Tomșani.