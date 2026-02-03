Grevă de avertisment în primării după anunțul Guvernului privind reducerea fondurilor

Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România a anunțat oficial declanșarea unei greve de avertisment marți, 10 februarie 2026. Principala nemulțumire vizează proiectul de lege privind reforma în administrațiile locale și propunerea de alocare a unor sume mai mici din impozitul pe venit și TVA. În acest context, premierul Ilie Bolojan a discutat cu primarii nemulțumiți de propunerea de reformă.

Federația Columna – Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR) a notificat Guvernul României cu privire la declanșarea grevei de avertisment, marți, 10 februarie 2026, în intervalul orar 10.00 – 12.00. Timp de două ore, angajații din primării amenință că nu vor avea program cu publicul.

Potrivit sindicatului, măsurile privind reforma în administrațiile locale sunt „neconstituționale”. La fel și alocarea unor sume mai mici din impozitul pe venit, din TVA și accize.

Reprezentanții sindicatului susțin că „impozitul pe venit nu este al guvernului, deoarece se naște în fiecare sat și oraș, din munca fiecărui cetățean, la fel ca TVA sau acciza, din tot ceea ce consumă fiecare cetățean”.

Șeful Executivului, Ilie Bolojan, a avut, marți, o întâlnire cu primarii pe tema pachetului de măsuri privind reforma în administrația publică.

Premierul vrea să fie reduse sumele pe care primarii le primesc de la Guvern. Bolojan a atras atenția că investițiile derulate de primării se ridică la 3% din PIB, iar statul nu își mai pemite să le susțină, potrivit antena3. În ciuda acestor discuții, angajații din primării sunt deciși să declanșeze, marțea viitoare, greva de avertisment

La greva de avertisment este estimată participarea a peste 21.000 de membri SCOR, la care se vor adăuga membri ai altor sindicate din administrația publică afiliate la Federația Columna – SCOR, precum și salariați nesindicalizați.