Consiliul Județean Prahova, clarificări privind criza apei

Comunicat de presă privind clarificarea rolurilor instituționale în gestionarea alimentării cu apă în județul Prahova.

În ultimele zile au circulat în mediul online numeroase informații eronate cu privire la responsabilitățile instituțiilor implicate în alimentarea cu apă a localităților din Prahova. Pentru corecta informare a publicului, Consiliul Județean Prahova transmite următoarele clarificări.

1. Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) NU este Compania de Apă Prahova.

ESZ este o structură aflată în subordinea Ministerului Mediului. Rolul ei este exclusiv tehnic, de intermediere a volumelor de apă între Barajul Paltinu și operatorul de apă și canalizare al județului, care este Hidro Prahova.

2. Singura Companie de Apă a județului Prahova este Hidro Prahova.

Hidro Prahova este operatorul regional, unde acționarul principal este Consiliului Județean Prahova. Este instituția care comunică direct cu populația, gestionează rețelele de alimentare și este responsabilă de distribuția apei potabile în localitățile deservite.

3. Hidro Prahova NU a fost informată anterior opririi apei.

Nici Consiliul Județean Prahova, nici Hidro Prahova nu au fost convocate, consultate sau măcar anunțate de Apele Române sau ESZ în legătură cu posibilitatea întreruperii alimentării cu apă, în urma manevrelor de la Barajul Paltinul.

Această situație a generat întârzieri, neclarități și dificultăți în gestionarea efectelor la nivel local, afectând direct populația și unitățile sanitare.

4. Responsabilitățile sunt distincte și trebuie respectate ca atare.

• ESZ și Apele Române aparțin Ministerului Mediului.

• Hidro Prahova aparține Consiliului Județean Prahova.

Pentru ca locuitorii din Prahova să primească informații corecte și pentru a evita confuziile, este important ca fiecare instituție să își asume transparent atribuțiile.

Consiliul Județean Prahova și Hidro Prahova continuă să gestioneze situația la nivel local, să monitorizeze parametrii tehnici și să mențină un dialog deschis cu cetățenii. În același timp, solicităm instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Mediului să asigure, pe viitor, comunicarea obligatorie înaintea oricăror intervenții care pot afecta alimentarea cu apă.

Acest comunicat are rolul de a restabili adevărul factual și de a clarifica responsabilitățile, astfel încât opinia publică să nu fie indusă în eroare.