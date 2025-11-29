De ce 12 localități din Prahova au rămas fără apă

La aproape 24 de ore după ce 12 localități au rămas fără apă potabilă, conducerea Consiliului Județean Prahova a reacționat.

Criza apei în Prahova a început ieri, după ora 15:30. Aceasta ar fi trebuit să dureze 24 de ore, însă termenul de remediere este necunoscut. Sunt afectați locuitorii din Câmpina, Breaza și Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș.

Producătorul de apă ESZ a transmis că are dificultăți în furnizare din cauza ploilor și a nivelului scăzut din barajul Paltinul. În schimb Hidro Prahova, dă vina pe ESZ și invocă o eroare de comunicare.

La aproape 24 de ore de la declanșarea crizei apei, conducerea Consiliului Județean Prahova a transmis un comunicat de presă. ”Oprirea totală a alimentării cu apă potabilă reprezintă o situație critică, cu impact direct asupra zecilor de mii de prahoveni care depind de acest serviciu de bază” acuză reprezentanții instituției.

Aceștia precizează că problema nu provine de la Hidro Prahova. Societatea nu produce și nu tratează apă, ci doar transportă ceea ce primește din sistemul de captare și tratare.

”În acest moment, producția este oprită la sursă, motiv pentru care nu există apă de transportat către consumatori. Blocajele țin exclusiv de instituțiile care administrează barajul Paltinu, captarea și Stația de Tratare Voila. Ploile din ultimele zile au generat un nivel ridicat de aluviuni, turbiditatea a depășit limitele admise, iar instalațiile au intrat în blocaj tehnic. Aceste condiții fac imposibilă tratarea apei la parametrii ceruți de OG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman” se arată în comunicat.

Consiliul Județean Prahova ”solicită intervenție rapidă și coordonată din partea structurilor responsabile, pentru repornirea procesului de captare în cel mai scurt timp, chiar și la un debit minim, astfel încât Stația Voila să poată reintra în operare”.

Totodată cere explicații clare despre modul în care s-a ajuns în această situație și o estimare realistă a timpului necesar pentru reluarea alimentării cu apă potabilă în condițiile prevăzute de legislația sanitară.