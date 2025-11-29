- Publicitate -
Criza apei în Prahova. Ședință de urgență la Prefectură

Autor: Marius Nica
Daniel Nicodim, prefect de Prahova

12 localități din Prahova au rămas, de ieri, fără apă. Producătorul de apă ESZ a transmis că are dificultăți în furnizare din cauza ploilor și a nivelului scăzut din barajul Paltinul.

Contactat de Observatorul Prahovean, Daniel Nicodim (PNL), prefectul județului, a anunțat convocarea unei ședințe de urgență cu reprezentanții mai multor instituții.

”Astăzi, la ora 13:00, la sediul instituției, am convocat o ședință cu factorii de decizie implicați în gestionarea acestei probleme. Este vorba de ESZ, Apele Române, ISU, Hidro Prahova, DSP, Garda de Mediu și APM. Vom stabili un plan de acțiuni ca să putem comunica populației în cât se va rezolva această problemaă. La ședință am invitat și conducerea Consiliului Județean Prahova”, a declarat prefectul de Prahova, Daniel Nicodim.

Reamintim că pentru criza apei Hidro Prahova a dat vina pe ESZ și a invocat o eroare de comunicare.

