Ce poți face sâmbătă, 1 august, în Ploiești și împrejurimi. Teatru, competiții sportive, concert la Sfinx și „dimineața micilor șahiști” la Bucov

Prima zi din august, sâmbătă, 1 august 2026, vine la pachet cu o gamă variată de evenimente la Ploiești și în mai multe zone din Prahova. Nu vor lipsi evenimente pentru copii, spectacole în aer liber, o competiție automobilistică și un concert organizat pe Platoul Bucegi.

Prahovenii pot alege între teatru pe Bulevardul Castanilor, șah la Zoo Bucov, curse la Sinaia sau muzică rock în apropierea Sfinxului.

„Îmblânzirea scorpiei”, sâmbătă seară, pe Bulevardul Castanilor

Publicul ploieștean se întâlnește din nou cu personajele lui William Shakespeare, sâmbătă seară, în cadrul evenimentelor organizate pe Bulevardul Castanilor.

De la ora 20:00, în zona foișorului de la Rondul II, va fi prezentat spectacolul „Îmblânzirea scorpiei”. Reprezentația se va desfășura în aer liber, iar accesul este gratuit.

Spectacolul face parte din programul „Republica de sub Castani”, care aduce în weekend evenimente culturale și activități pentru public în centrul Ploieștiului.

Seria dedicată operei lui Shakespeare va continua duminică, 2 august. De la ora 18:00 va fi prezentată „Batista Desdemonei”, spectacol amânat anterior din cauza vremii, iar de la ora 20:00 este programat „Neguțătorul din Veneția”.

Trofeul Sinaia, una dintre atracțiile weekendului

Iubitorii sporturilor cu motor pot urmări, în acest weekend, cea de-a XV-a ediție a competiției „Trofeul Sinaia – In memoriam Marin Dumitrescu”.

Evenimentul este organizat de Primăria Orașului Sinaia și Clubul Sportiv Carpați Sinaia și reprezintă etapa a V-a din Campionatul Național de Viteză în Coastă 2026.

Traseul de concurs include străzile Eroilor, Mănăstirii și Furnica, precum și Drumul Cota 1400. Sâmbătă, competiția se desfășoară în intervalul 05:00–20:00, iar duminică, între orele 05:00 și 21:00.

Organizarea evenimentului presupune și restricții de circulație. Traficul rutier este închis pe Bulevardul Carol I, de la intersecția cu strada Aosta până la intersecția cu Bulevardul Ferdinand, precum și pe strada Octavian Goga, unde este amenajat parcul de service.

Pentru accesul către Gondola Sinaia, șoferii pot folosi ruta alternativă: Bulevardul Carol I – strada Aosta – strada Șoimului – strada Coștilei – strada Gheorghe Doja – Drumul Nou Cota 1400.

Trupa ploieșteană Vicii cântă lângă Sfinx

Trupa ploieșteană Vicii va susține sâmbătă, 1 august, un concert în zona Sfinxului din Munții Bucegi.

Evenimentul este programat în jurul orei 12:00, iar accesul este gratuit. Concertul marchează împlinirea a doi ani de activitate ai formației și transmite, totodată, un mesaj împotriva violenței asupra copiilor.

Cei care intenționează să ajungă pe Platoul Bucegi trebuie să țină cont de condițiile meteo și de faptul că temperaturile și vremea de la altitudine pot fi diferite față de cele din oraș.

„Dimineața micilor șahiști”, la Zoo Bucov

Copiii pasionați de șah sunt așteptați sâmbătă, între orele 11:00 și 13:00, la Grădina Zoologică din Bucov.

Activitatea intitulată „Dimineața micilor șahiști” va avea loc lângă foișorul din apropierea zonei cămilelor. Participanții sunt rugați să vină cu propriul joc de șah, iar copiii vor primi diplome de participare.

Evenimentul poate fi o variantă pentru familiile care vor să petreacă o parte din zi în Parcul Memorial „Constantin Stere” și la Grădina Zoologică Bucov.

Evenimente pentru copii, teatru, motorsport și muzică

Oferta de evenimente de sâmbătă include activități atât în Ploiești și Bucov, cât și în zona montană a județului. Cei care aleg Trofeul Sinaia trebuie să țină cont de restricțiile de circulație, iar persoanele care vor să ajungă la concertul din Bucegi sunt sfătuite să verifice vremea și condițiile de acces înainte de plecare. Programul evenimentelor în aer liber poate fi modificat în cazul unor condiții meteo nefavorabile.