Agenția Fitch menține ratingul de țară. România a evitat retrogradarea la categoria junk

Agenţia Fitch a decis să mențină ratingul României la „BBB-”, ultima treaptă recomandată investițiilor. Astfel, țara noastră a evitat retrogradarea la categoria junk, potrivit digi24.ro.

Agenţia de rating Fitch a confirmat, vineri noapte, ratingurile pe termen lung pentru riscul de neplată a emitentului (IDR) ale României la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă.

„Ratingurile României sunt susţinute de apartenenţa la UE şi de fluxurile de capital aferente, care favorizează convergenţa veniturilor şi accesul la finanţare externă. PIB-ul pe cap de locuitor şi calitatea guvernanţei sunt superioare celor ale statelor comparabile din categoria BBB.

Aceste puncte forte sunt contrabalansate de deficite fiscale şi de cont curent mari şi persistente, de creşterea ponderii datoriei guvernamentale şi a datoriei externe nete în PIB, de inflaţia ridicată şi de un climat politic intern tot mai fragmentat şi polarizat. Perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanţelor publice pe fondul deficitelor fiscale mari – deşi în scădere – şi al creşterii ponderii datoriei guvernamentale în PIB.

Incertitudinea politică a crescut în urma prăbuşirii guvernului format din patru partide, iar modalitatea de soluţionare a situaţiei rămâne neclară.

Măsurile de consolidare au îmbunătăţit perspectivele fiscale, însă persistă riscuri semnificative pe termen mediu din cauza dificultăţilor de implementare, a costurilor socio-economice ale unor măsuri suplimentare şi a considerentelor politice premergătoare alegerilor parlamentare din 2028″, se arată în comentariul Fitch, publicat vineri seară. Agenţia menţionează deficitul în scădere, dar încă ridicat.

„Estimăm că deficitul administraţiei publice din România se va reduce la 5,9% din PIB în 2026, sub ţinta guvernului (6%), reflectând o execuţie bugetară mai bună de la începutul anului şi o creştere preconizată a cheltuielilor de capital în a doua jumătate a anului 2026. Deşi nivelul este mult sub cel de 9,3% înregistrat în 2024, deficitul fiscal rămâne printre cele mai ridicate din categoria BBB”, arată sursa citată.

Agenţia de rating a avut în vedere şi incertitudinea politică sporită. „România rămâne fără guvern în urma prăbuşirii coaliţiei formate din patru partide în mai 2026, după 10 luni de mandat.

În opinia Fitch, acest lucru a deschis o perioadă potenţial prelungită de riscuri politice şi de politici publice; momentul constituirii, componenţa şi stabilitatea unui nou guvern sunt extrem de incerte, pe fondul unor divergenţe profunde între foştii parteneri de coaliţie.

Dinamica politică a redus vizibilitatea asupra strategiei fiscale pentru perioada de după 2026 şi a întârziat aprobarea reformelor restante din cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă (RRF), situaţie care ar putea duce la pierderea unor fonduri”, menţionează Fitch.

Reprezentanţii agenţiei anticipează o reducere mai lentă a deficitului după 2026, „cu riscuri semnificative de deteriorare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 2028, având în vedere istoricul României privind relaxarea fiscală pre-electorală”, creşterea economică slabă, marja limitată pentru măsuri suplimentare de consolidare fiscală (din cauza costurilor socio-economice ridicate) şi incertitudinea politică persistentă.

„Estimăm că deficitul fiscal se va reduce treptat la 5% în 2028, presupunând cheltuieli de capital mai scăzute după finalizarea programului RRF şi o reindexare moderată a pensiilor şi salariilor”, arată aceştia.

Totodată, Fitch estimează că ponderea datoriei administraţiei publice în PIB va urca la 64,5% până în 2028, de la 59,3% la sfârşitul anului 2025 – depăşind mediana proiectată de 57,9% pentru statele comparabile – şi va continua să crească ulterior, deşi într-un ritm mai lent. Potrivit sursei citate, deficitele gemene mari ale României generează o dependenţă puternică de finanţarea externă, expunând ţara la schimbările de sentiment ale pieţei. Afluxurile ridicate de fonduri UE – inclusiv finanţarea obişnuită pentru coeziune, granturile şi împrumuturile din cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă (MRR) şi prefinanţarea prin intermediul mecanismului UE „Security Action for Europe” – au redus necesarul de finanţare externă al pieţei pentru anul 2026.

„Volumul împrumuturilor de pe piaţă va rămâne, probabil, ridicat, întrucât deficitele bugetare mai mici sunt contrabalansate de creşterea scadenţelor datoriei externe şi de reducerea afluxurilor estimate din fonduri UE; anticipăm că acestea din urmă se vor modera, ajungând la 1,5% din PIB în perioada 2027-2028, faţă de 3,7% în 2026. Totuşi, o accelerare a execuţiei investiţiilor ar putea stimula rata de absorbţie şi, implicit, ar putea genera afluxuri mai mari de fonduri UE”, consideră Fitch.

România, în categoria statelor recomandate investiţiilor

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Finanţelor, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, menţinând România în categoria statelor recomandate investiţiilor. Evaluarea este susţinută de apartenenţa la Uniunea Europeană, de accesul la fluxuri de capital şi finanţare externă, precum şi de nivelul PIB-ului şi al indicatorilor de guvernanţă.

Agenţia evidenţiază totodată îmbunătăţirea execuţiei bugetare şi estimează pentru 2026 un deficit de 5,9% din PIB, sub ţinta de 6% stabilită de Guvern. „Menţinerea României în categoria recomandată investiţiilor este un rezultat important, într-un moment în care fiecare decizie politică şi bugetară este urmărită atent de pieţe şi de agenţiile de rating. Datele prezentate de Ministerul Finanţelor arată că ajustarea produce rezultate: deficitul cash s-a redus la 2% din PIB în primul semestru, iar Fitch estimează pentru 2026 un deficit de 5,9%, sub ţinta Guvernului.

Perspectiva negativă ne arată că stabilitatea politică, continuarea reformelor şi respectarea traiectoriei fiscal-bugetare rămân criterii importante”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. Potrivit comunicatului, agenţia estimează că deficitul administraţiei publice se va reduce la 5,9% din PIB în 2026, sub ţinta de 6% asumată de Guvern şi în scădere semnificativă faţă de nivelul de 9,3% înregistrat în 2024 În primul semestru al anului 2026, deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei, reprezentând 2% din PIB-ul estimat pentru acest an, comparativ cu 70 de miliarde de lei în aceeaşi perioadă din 2025. Fitch evidenţiază creşterea veniturilor şi menţinerea sub control a cheltuielilor, în contextul măsurilor adoptate pentru limitarea costurilor cu salariile şi beneficiile sociale.

Raportul subliniază, de asemenea, rolul fondurilor europene în susţinerea investiţiilor şi în reducerea necesarului de finanţare externă de pe pieţe în 2026. Resursele din politica de coeziune, PNRR şi mecanismul european SAFE contribuie la diversificarea surselor de finanţare şi la menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor în perioada de ajustare fiscală. Menţinerea perspectivei negative reflectă riscurile generate de nivelul încă ridicat al deficitului, creşterea datoriei publice, dezechilibrul contului curent şi incertitudinea politică.

Fitch semnalează că prelungirea blocajelor politice ar putea diminua capacitatea de implementare a reformelor şi vizibilitatea asupra strategiei fiscal-bugetare după anul 2026. „Mă bazez pe responsabilitatea tuturor forţelor politice şi a instituţiilor statului pentru a evita blocajele şi iniţiativele fără acoperire care ar putea compromite efortul făcut până în prezent. Prioritatea noastră este să protejăm ratingul României, să reducem costurile de finanţare şi să construim premisele revenirii perspectivei la stabilă”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Agenţia indică drept principal risc pentru rating imposibilitatea continuării măsurilor de consolidare şi a stabilizării datoriei publice, inclusiv în situaţia unui blocaj politic prelungit. În sens invers, progresele constante în reducerea deficitului şi creşterea încrederii că datoria publică va fi stabilizată ar putea conduce la revizuirea perspectivei de la negativă la stabilă.

„Evaluările agenţiilor de rating reprezintă un reper important pentru percepţia investitorilor asupra economiei şi pentru condiţiile în care se finanţează statul, companiile şi populaţia. Menţinerea calificativului în categoria recomandată investiţiilor contribuie la păstrarea accesului României la pieţele financiare şi la susţinerea încrederii în perspectivele economice ale ţării.

Evoluţia finanţelor publice, stabilitatea cadrului instituţional şi continuitatea politicilor economice vor rămâne elemente relevante în evaluările viitoare”, scrie în comunicat.