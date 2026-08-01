„Dimineața micilor șahiști” la Zoo Bucov – o invitație la joacă, strategie și distracție în aer liber

Copiii care iubesc șahul sau își doresc să descopere acest joc al minții sunt invitați sâmbătă, 1 august, la evenimentul „Dimineața micilor șahiști”, organizat la Zoo Bucov.

Între orele 11:00 și 13:00, cei mici vor avea ocazia să participe la partide amicale de șah, desfășurate în aer liber. Evenimentul își propune să încurajeze gândirea strategică, răbdarea și spiritul de fair-play, oferindu-le copiilor o experiență plăcută alături de alți pasionați ai acestui sport al minții.

Activitatea va avea loc în incinta Grădinii Zoologice, lângă foișorul aflat în apropierea țarcului cămilelor. Organizatorii îi roagă pe participanți să vină cu propriul joc de șah, pentru ca toți copiii să se poată bucura de cât mai multe partide.

Participarea este gratuită. Iar la final toți copiii vor primi diplome de participare.