Promisiunea lui Ricardo Sousa înaintea meciului cu un dezechilibru de 32 de milioane de euro

După o victorie, 1-0 cu Dinamo, și o înfrângere, 0-1 cu FC Argeș, Petrolul joacă în etapa a treia pe terenul campioanei Universitatea Craiova, azi, 1 august, de la ora 21.30.

Meciul pare dezechilibrat, ținând cont că diferența de cotă, pe hârtie, dintre cele două echipe, este de 32 de milioane de euro. Lotul Universității valorează 38,6 milioane de euro (locul 1 în Superligă), iar cel al Petrolului atinge 6,7 milioane de euro (locul 13 în Superligă). 16 fotbaliști de la Universitatea Craiova au o cotă de piață de peste un milion de euro, în vreme ce, de la Petrolul, nici măcar unul nu se apropie de această bornă.

Craiova are o singură înfrângere acasă în 2026

În plus, Craiova are o singură înfrângere în ultimele 12 partide de pe teren propriu, pe 13 martie 2026, Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1. În rest, oltenii au 10 victorii (cinci la cel puțin două goluri diferență) și o remiză.

Petrolul, în schimb, a înregistrat doar două succese în Superligă, în deplasare, anul acesta, 1-0 cu FC Botoșani (7 martie) și 2-1 cu Unirea Slobozia (12 aprilie). Iar echipa nou venitului Ricardo Sousa a avut opt debutanți în primele două etape, printre care și cel mai tânăr jucător cu minute pe teren în acest început de sezon, Liviu Argeșanu (născut pe 26.01.2010).

Antrenorul Petrolului, Ricardo Sousa, crede că echipa sa mai are nevoie de cel puțin trei meciuri pentru a se lega ca joc, dar cel mai probabil o imagine concludentă a formației va putea fi formulată în luna septmebrie, când campionatul se va întrerupe pentru meciul echipei naționale cu Suedia, din Liga Națiunilor (25 septembrie).

Ricardo Sousa e mândru de Filipe Coelho

“Ce pot să garantez este că nu vom juca să supraviețuim, ci să fim competitivi”, a spus Sousa, care se va confrunta azi cu un conațional de-al său, Filipe Coelho. “Îl cunosc și sunt mândru de ce a realizat în România, pentru că, prin succesul lui, ne-a făcut și nouă reclamă”, a mai punctat Sousa.

De la revenirea Petrolului pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de opt ori, de cinci ori s-au impus craiovenii, un joc a fost câștigat de prahoveni, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

După meciul cu Universitatea Craiova, Petrolul va reveni acasă, pe Ilie Oană, vineri, 7 august, împotriva Oțelului, echipă care a remizat aseară cu Dinamo, scor 1-1.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 19 ianuarie 2026, Petrolul – Universitatea Craiova 0-4 (marcatori: St. Nsimba – dublă, Șt. Baiaram, L. Băsceanu).